連詩雅新冠康復後首獻唱　自嘲本身記性差患腦霧分別不大

歌手連詩雅（Shiga）臨時上陣，頂替身體抱恙的吳若希出席《星光熠熠耀保良》，今次是她新冠康復後首次獻唱，她自爆有腦霧後遺症：「我有食中藥調理，已經好咗啲。之前有好多生活小事都唔記得，例如我之前煮餸，將其中一碟煮好嘅餸放咗入微波爐，但唔記得拎出嚟，3日後才發現，啲餸已經發臭。（男友陳家樂有冇好擔心你？）佢認為我本身就記性差，所以唔覺得好出奇，原來我身邊好多朋友都係咁覺得，之前同蝦頭做節目，我同佢講我有腦霧，所以反應會慢啲，佢話唔覺得有太大分別。」她指自己病了10多天才康復，發現康復時間跟年紀沒有關係，因為之前母親也確診新冠，但只病了6天便痊愈。

另外，獲男友求婚的Shiga對於被稱呼為陳太，她笑言都可以：「大家都好鍾意見到我尷尬嘅樣，我都開始習慣。 （點解尷尬？ ）因為未正式係陳太，只係準陳太。（家樂話婚期定於明年年中？）仲要從長計議，我突然接咗個工作喺年尾，預計下年先返嚟，而且佢都要開劇，但我哋好開心工作上比較忙。（家人要幫你擇日子結婚？）係，佢哋想攞個好意頭，希望可以擇個吉日。」提到好友黃翠如23日生日，患腦霧的Shiga表示當然記得，但要再夾時間慶祝：「因為我之前病咗，好多工作要取消，所以我要追番啲工作，唔好意思再向公司請假，之前冇咗幾個工作真係損失慘重，翠如都好體諒。」