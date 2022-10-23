孖鍾柔美再度合作　汪明荃尊重鄭裕玲離巢決定：大把新人

資深藝人汪明荃昨晚（22日）為《星光熠熠耀保良》擔任大會司儀，並與聲夢小花鍾柔美（Yumi）合唱《華麗轉身》，兩人繼《迷人Pink Lady》後再次合作，Yumi對此表示大感開心，汪明荃稱這首歌對Yumi來有難度：「首歌係講一個人好滄桑同好多經歷，所以心情上佢會難表達，因為佢只係剛入行。」Yumi也認同難唱：「上次首《迷人Pink Lady》因為係跳唱歌，所以冇太大難度，今次呢首係好經典嘅主題曲，要好投入咁唱，我都擔心自己唱唔到個情感，Johnny Yim老師有教我用另一個方式去唱。」她自言有聽汪明荃主唱的劇集主題曲，並希望下次有機會合唱《熱咖啡》。

另外，提到鄭裕玲不續約無綫，結束44年的賓主關係，汪明荃坦言看到消息後感愕然：「有啲估唔到，不過佢唔係退休，唔緊要，仲會見到，佢想自由身啲，會尊重佢（決定）。（會唔捨得？）都唔會，大家成日見面。（但佢會選擇性接工作。）我都做得唔多，佢有佢選擇。」問到她跟無綫的合約，她稱自己剛續了兩年約，又謙稱並非屹立不倒，至於會否相約對方食飯？她說：「唔會，唔會為呢件事而約。（又少咗個司儀？）有大把新人，個個都好叻，口齒伶俐又記性好，不過都要慢慢累積觀眾，要觀眾接受，慢慢嚟啦！」