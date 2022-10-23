【心理測驗】「出賣」你的坐姿！

「路遙知馬力，日久見人心」要真正了解一個人，就需要在相處的細節中找尋最真實答案。有人話腳部的動作就是其中一個反映人潛意識個性的肢體語言，來自日本的「看坐姿測個性」心理測驗簡單而準確，不如一齊睇睇你的坐姿有無「出賣」你！

【問題】

請問以下哪一種坐姿，會是你放鬆時最常出現？

A.蹺腳（左腳搭在右腳上）

B.蹺腳（右腳搭在左腳上）

C.膝蓋靠攏貼住，雙腳形成內八狀態

D.雙腳腳踝交叉

E.雙腳敞開

F.雙腳並攏

【結果分析】

A.積極主動

無論在工作或愛情中，你都是一個積極主動的人，在生活處事上你都喜歡作為領導的角色，很有自己的計劃，不喜歡突如其來的改變。同時，好奇心重的你亦不怕失敗，因此會嘗試不同的事物，從而獲得更多人生經驗。

B.保守理性

為人理性的你會以現實的角度看待事情，個性內向，極需要私人空間，有時卻會想太多，有很多內心戲。雖然偶爾亦想挑戰自己，但總缺少了些勇氣。在群體中，你亦是安靜的存在，比起說話更傾向於用文字表達。

C.需要陪伴

你是一個害怕寂寞的人，不喜歡孤獨，希望身邊總有人陪伴，甚至會因此而喜歡上別人；同時亦不喜歡無聊的生活，接受不了虛度光陰的自己。另外亦不喜歡嚴肅，因為不想處於沉重的環境之中。

D.浪漫幼稚

身為一個充滿童心的浪漫主義者，你總有千奇百趣的幻想。喜歡購物的你，亦喜歡收藏。愛情中經常有「友達以上，戀人未滿」的瞹昩狀態，經常關注別人的情緒，令自己相當疲倦。

E.隨性率直

個性隨性的你是一個表裏如一的人，做人做事不拘小節，在人際關係中很容易獲得別人的喜愛，因此有很多朋友。你十分了解人與人之間的界限，對於邊界的把握十分清晰，不會提出過分要求，因而獲得朋友間的信任。

F.防備心重

你缺乏自信及安全感，擁有相當強的防備心，極需小夥伴的陪伴。在事情的處理及表達上，你慣以不偏不倚的角度去思考，針對地提出解決的方法，想法踏實，處事謹慎。