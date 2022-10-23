陳宗澤自爆曾被高年班男學長追求：唔接受同男仔拍拖

有「神經刀」之稱的CY（陳宗澤，前名陳澤言）簽約「One Cool ChillGOOD」旗下歌手，雖然個性寡言，但因參加《全民造星III》認識到不少朋友，如緋聞女友Carman （關嘉敏）、Polly （劉若寶）外，還有前跳唱男子組合ReVe成員Klau（劉瑞祈），雖然CY沒有在比賽中得到名次，但贏得友情，可謂價更高。

CY指和Klau的兄弟情已達「過夜」階段：「通常去佢屋企Jam歌，以前覺得佢個樣好惡，但其實好nice，佢好有主見嘅。」問可接受同性追求，他自爆曾遇高年班男學長表白：「我都唔知佢鍾意我，佢高年級過我，之前我哋冇諗真正傾過偈，但離開咗學校外，佢無啦啦喺社交網搵我傾吓偈，傾傾吓又無啦啦咁同我表白，話留意咗我一段時間。（咁點答學長？）咪話多謝囉。」他自言會尊重每個人的性取向，但自問：「唔係好接受同男仔拍拖，做朋友絕對冇問題，因為我屋企思想好傳統，都想我生兒育女。」至於公司可准許拍拖？他如一言驚醒夢中人般大叫：「係喎，我冇問添。」而其宣傳部同事表示：「可以拍拖，同男仔、女仔都可以，因為呢啲係大愛。」