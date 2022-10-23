曾被前夫虐待！Mel B被爆與髮型師男友訂婚

英國女子組合辣妹（Spice Girls）47歲成員Mel B被爆與拍拖3年的髮型師男友Rory McPhee訂婚。

據知男友上周三（19日）於Berks郊外的豪華酒店Cliveden House向女友求婚成功，他向女友送上價值88.7萬港元啤梨形的香檳金鑽戒送給女友。據知大女兒Phoenix是Mel第一個通知訂婚的人，而之後家人以及Mel的辣妹所有隊友都已得知事件。有指辣妹隊友都見過她的未來老公並十分喜歡他。男友現年36歲比Mel細11年。他是Mel表弟的好友同樣來自列斯，雖然與男友拍拖前她曾經歷一段不愉快的婚姻，經常被老公Stephen Belafonte虐打，但今次令她對男人重拾信心。有知情者說：「Mel好開心，由於佢之前經歷咗好多風浪，所以今次對佢嚟講好重要。Rory出現令Mel對男人重建信任並再次相信愛。佢（Rory）係一個好正常同平凡嘅男人，好努力興建自己嘅事業同管理自己家族生意。佢瘋狂地愛上Mel。」

Mel曾結過兩次婚，除了Stephen Belafonte之外，之前亦與舞蹈員Jimmy Gulzar結過婚並育有一女Phoenix Chi。此外，她亦與荷里活男星愛迪梅菲（Eddie Murphy）拍過拖並育有一的生女Angel Iris，當時愛迪曾一度質疑女兒是否屬他的後來測試後確實他是父親。