做《全城一叮》評判贏好評　伍詠薇睇好林子超發圍

伍詠薇（伍姑娘）昨晚（22日）出席形象指導好友許嘉浩（Karl）33歲生日會，她笑稱遭Karl欺騙出席，她說：「佢呃我嚟，佢話係慈善我先嚟，原來係生日會，講笑啫！佢個生日會會捐錢做善事，覺得好有意義。」伍姑娘稱疫情以來甚少蒲夜店，因為怕嘈，較喜歡與三五知己食飯傾偈，笑言不少朋友都開餐廳，敍舊之餘又可免費用餐，省回不少錢。提到無綫綜藝節目《全城一叮》引起話題，她擔任嘉賓評判之一，評語和反應都十分到肉，令節目增添不少氣氛，她笑言自己是「港男之母」，與蔡一傑又很夾，能製造效果。對於藝人林子超在節目的鋼管舞表演令人刮目相看，伍姑娘都大讚好睇，她說：「佢第一次男扮女裝演出之後，我提議過佢下次不如跳鋼管舞，點知佢一個月就練成，真係好難，鬥志好緊要，我覺得有句說話，機會留畀有準備既人，我覺得應該變為機會留畀好有準備既人。」

同場還有尹蓁晞、黃榕、薛影儀和朱紫嬈等，其中以藝人練樂儀最性感，穿低胸露背裝一副戰鬥格赴會，她表示為配合K Love的主題，才選了這襲心形戰衣，她稱與壽星公生日只相差一日，故每年都會出席對方生日會一同慶祝。她自爆自己正日生日（19日）收到99支玫瑰，她說：「花係追求者送。（你有冇意思接受？）玫瑰代表靚和好浪漫，束花好有意思，我都好開心嘅。（有幾多個追求者？）一隻手數唔晒，隨緣啦！」她自認現在單身，已4年無拍拖，近日經常擔任婚宴司儀，看到別人一雙一對，也恨拍拖，但認為寧缺勿濫，一切看緣分。講到早前首次置業，她對於近日樓市有下滑趨勢，直認會擔心，加上又加息，心理壓力都大，但睇好自己購置的是筍盤。