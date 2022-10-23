《百分百感覺》世紀合體！陳曉東方力申爭住認愛周勵淇

歌手陳曉東（東東）昨晚（22日）於西九舉行「HARBOUR THE SONIC」演唱會。闊別香港舞台3年的他，甫開場以白馬王子Look唱出快歌《結他》、《新歡加精選》及《心理遊戲》，為個唱揭開序幕。開場前突然下起雨來，幸而東東站台即放晴，台下一班鐵粉表現更見興奮。其後東東換上粉紫戰衣唱到滿身大汗，他感謝觀眾現身支持自己，又感性表示：「呢3年來大家經歷咗好多，喺大環境不斷變化下迎接新時代，過程產生恐懼與忐忑感，而我唔止一次有咁嘅經歷，依家遇上轉變都依然會心情忐忑，好彩一路以來身邊都有班支持自己嘅好友及歌迷。」他望着台下鐵粉搞笑說：「以前你哋唔係話最鍾意係我？依家身邊啲男仔邊個嚟？」

隨後東東站在流動舞台與歌迷作近距離接觸，將氣氛推向高潮。他又與嘉賓吳崇銘（KING）@C AllStar合唱古天樂名曲《今期流行》等，再緊接獨唱《打開天空》，high爆的他讓拿着水槍的Dancers狂噴自己，又扯開西裝露肉派福利。Encore環節時，東東邀來20年前曾合作拍攝劇集《百分百感覺》的方力申（小方）及周勵淇（Niki）現身合唱《兩男一女》。小方指音樂響起時自己起雞皮：「記得當年拍呢套劇，我仲讀緊書，收工東東會揸自己架紅色法拉利車我返屋企，當時我真係鍾意咗Niki！」東東接口：「我都鍾意佢。」小方再說：「咁當時你唔車佢？」東東笑答：「我車咗你，你咪唔使煩住佢囉！」全場爆笑。

完騷前東東再說：「呢個演唱會遇上好多困難，例如舞台上有改動，喺呢幾個月其實起伏好大...有好多好攰嘅時候，我經常同自己講，一切來之不易，所以我要用我最好嘅態度去面對呢份我熱愛嘅職業。」他又表示有時候覺得自己不被理解，就會合上雙眼然後傾聽自己心裏的聲音，他開始哽咽：「或者我呢世人真真正正擁有嘅就係呢份心跳聲，我要真係去聽我內心嘅聲音，就算踏出嗰步真係失敗，一切都係我心甘情願。」

完騷後東東受訪時表示鬆了一口氣：「今晚我畀自己85分。今次場地有好多限制，例如cut咗幾個升降台、大屏幕同激光，而舞蹈員萬聖節服飾都係我臨急自己訂。」他更指粉紫歌衫臨開騷前一刻才運抵。當問到是否對「回流香港」很有信心，他答：「只可以話非常享受同歌迷聚會，未來都希望做多啲新歌。（頭先喺台上講被誤解，係咩事？）唔講喇，明就明啦！」他感激太太從北京來港幫忙打點一切，又透露稍後將會先放假去旅行叉電。