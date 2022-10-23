意國好滋味　雲集時令清新海鮮

意大利沿海城市推有豐富的海產，近海得食，造就出意菜中琳琅滿目的海鮮菜式。近日在中環新開業的高級意大利餐廳，除裝潢富特色外，還為食客帶來滿滿的海鮮佳餚，嘗鮮絕對是時候。

高級海鮮吧

有去過意大利市集或超市的，總被各式各樣的海鮮所吸引。剛於中環開業的高級意大利美酒海鮮吧The Italian Club Seafood Wine Bar，裝潢以地中海和海岸地區的風格作主調，天花的白色裝置設計，在燈光的配合下，猶如流動中的浪花，讓人猶如置身於海洋中用餐，而且餐廳每晚只招待24位客人，預求讓客人得到最貼心的服務。

總廚兼創辧人Stefano Balsamo早年因工作關係，經常到訪意大利最頂尖的場所和餐廳，除了意大利菜，更深入研究日本、阿富汗和非洲等多國菜式，將之融入自己的菜式內。來到香港，他開設了首間餐飲概念公司，帶來高質意大利食材，他這次打造了15道菜的Tasting Menu（需預訂），先以招牌冷盤地中海藍鰭吞拿魚他他掀開序幕，他他配布袋芝士忌廉、魚子醬和西西里番茄汁，鮮味富層次。滑嫩的紅蝦刺身配辣椒粉和香辣牛至等調味，即時提鮮。吃過涼菜後，適時嘗一口地中海海鮮湯煮的北非小米，湯底選用20款海鮮熬煮，鮮味滿瀉。新鮮生蠔有多款調味配搭，無論配陳醋、Mascarpone芝士酸忌廉又或魚子醬，都各有特色。意粉方面，清新的西西里開心果香草青醬配粗管麵，配料有紅蝦、檸檬粉等，鮮爽的檸檬香氣即時為意粉加分。主菜方面，地中海藍鰭吞拿魚腩配西西里開心果，淋上海鮮湯，與蔬菜一起吃，外脆內嫩。焗地中海鮟鱇魚加鬼爪螺和雅枝竹清湯，又別有一番風味。餐廳特別為菜單挑選400款美酒和香檳等作搭配，用餐體驗更佳。

混合美國風

傳統意菜以外，意大利因移民風潮，全國各地菜系亦出現了不同風格。中環另一間新開的曼哈頓美式意菜食府ORO，餐廳創辧人Gian Franco Razzani指第一次世界大戰後，很多意大利人到美國紐約生活，他們在保留美味菜式的同時，菜式風格亦有微調，他的祖先正是從意大利移民到美國的一員。他分享：「曼哈頓風格是選用高級食材和用料製作，傳統大大份的意菜走向小巧精緻，擺盤變得優雅吸睛。」餐廳名字在意大利文中有黃金的意思，為配合高級精緻的主題，餐廳以紅色絲絨梳化配巨型水晶燈，裝潢華麗復古。

多款菜式選用矜貴食材再搭配，傳統意大利紅蝦配上豐腴的煎鵝肝，蘸甜美的蜜瓜蓉品嘗，果蓉的甜突出了紅蝦的鮮和鵝肝的鹹香。提到美式海鮮，又豈能缺少波士頓龍蝦？龍蝦肉配Burrata芝士和車厘茄，淋上橄欖油，再配青醬和奇亞籽，軟滑有口感。愛濃味一點，建議選用波士頓龍蝦及鵝肝燴意大利飯，米飯以特選海鮮湯熬煮，芳香撲鼻，濃濃的海鮮香配鵝肝，令人回味。另一款干邑焗龍蝦，表面鋪滿烤焗至半溶的牛奶芝士，是佐酒的不二之選。愛清新鮮味的話，生漬帶子輕輕加點羅勒葉浸泡過的橄欖油，和魚子醬一起品嘗，鮮味衝擊味蕾。傳統的手工結他麵，簡單配帝王蟹肉和香草，彈牙美味。主菜有香煎意大利海鱸魚或香煎白鱈魚，前者配枝豆和蘆筍，皮脆肉嫩；後者配焗紅燈籠椒蓉，鮮嫩多汁，最後來一口傳統的火燄雪山，完滿作結。