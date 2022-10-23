卡塔爾禁同性戀　Robbie世界盃於當地開騷被鬧爆

今屆世界盃決賽周將於阿拉伯國家卡塔爾舉行，由於當地對待性小眾（LGBTQ）、女權和勞工議題上備受外界批評，其中同性戀在當地更被視為非法行為。日前英國天王Robbie Williams亦宣布將會在世界盃舉行期間於12月8日在當地舉行演唱會，因而被外界批評！

有英國電視及電台同志名主持Paul O’Grady直言對Robbie將在卡塔爾表演感失望：「我對Robbie今次開騷好意外，如果佢屆時真係會表演嘅話一定會被LGBTQ社區批評。畀幾多錢我都唔會去睇。」而Robbie的Fans亦看不過眼，在Fans網中留言表示對偶像感失望：「卡塔爾喺好多層面上都係錯誤嘅，而我好失望嘅係Robbie覺得咁樣公然支持佢哋係冇問題。對佢嚟講呢個係一個巨大嘅烏龍球。」而「國際特赦組織 」就表明希望屆時見到Robbie會利用這場演唱會公開討論卡塔爾的人權問題，尤其是特別在普遍存在的勞工虐待以及對LGBTQ人士刑事定罪的問題。除了Robbie之外，美國搖滾樂隊Maroon 5以及天王Post Malone亦會在Robbie舉行演唱會前後於當地開騷。除了Robbie之外，上周已有人權組織公開批評英國萬人迷前球星碧咸（David Beckham）收取8,870萬港元的酬金在世界盃前宣傳卡塔爾。

今次已非Robbie在世界盃表演惹爭議，2018年他亦獲邀在俄羅斯舉辦的世界盃開幕禮上任表演嘉賓，不過他在表演過程中突然對住鏡頭豎起中指，因而被網民圍攻大鬧他冇道德，更有人形容他的演出為世界盃史上最差！