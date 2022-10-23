平安夜行禮︱陳安立林希靈偏方行房博生「兔B」

藝人陳安立（Brian）與未婚妻林希靈今日（23日）以情侶檔姿態現身運動品牌活動，Brian笑言今次是首次亦應該是最後一次，因為之後就變成夫妻檔，希靈叫對方要努力賺錢養家，Brian苦笑謂：「我依家唔會問有幾多酬勞，因為最後都係畀晒佢。」

提到運動，2人都有參加三項鐵人賽，Brian指女友是游泳健將，但跑步就麻麻：「我鼓勵佢參加10K跑步，佢跑到8K嘅時候想放棄，我就不斷激勵佢。」希靈接着說：「佢喺我隔籬唱《紅日》，唱到我好嬲，其他選手見到陰陰嘴笑。佢係技安咁嘅歌喉，我嚴禁佢喺婚禮上唱歌，唔想畀人笑一世。」

2人於平安夜舉行婚禮，他們笑言擔心沒有賓客到，又曾發夢忘記邀請親友參加婚禮，希靈表示：「我哋都係好佛系，個婚禮都只係好Casual，我之前都只係用咗一日時間好Hea咁揀婚紗，我哋諗住下星期會飛去沖繩旅行兼影吓結婚相。」笑言揀Brian做老公已是人生中最認真的決定。

雖然他們仍未結婚，但身邊朋友對他們的生兒育女問題非常關心，Brian自言已準備好為人父母，並收到不少朋友古靈精怪的偏方：「話搽唔同潤滑劑可以揀生仔定生女，不過我仔女都鍾意，以前好想生仔，希望可以同佢一齊踢波，但識咗希靈後，希靈哥哥有3個女，覺得生女都幾好。」