季前賽︱張繼聰銅鑼灣全裸唔尷尬　姜濤膽大包天彈前輩

由MIRROR成員姜濤、陳卓賢（Ian）、呂爵安（Edan）以及張繼聰等主演ViuTV新劇《季前賽》下星期一（24日）播出，劇集的製作特輯《賽前製》率先播出，姜濤在特輯中被問到最難忙的一場戲，他指是與劇中細佬鬧交的一場戲：「有一場戲，我要趕走細佬，係我最驚嘅一場，因為完全冇呢啲經歷，只係靠想像，係我演戲入面最大嘅挑戰，情緒要有好大嘅轉變。」

張繼聰則有一場於銅鑼灣疑似裸跑的戲份，鏡頭全打格，但都隱約見到張繼聰應除剩條底褲仔，張繼聰指這場戲近乎全裸，但拍攝時不覺尷尬：「由於疫情，當時銅鑼灣都唔係好多人，加上演員入咗角色就冇咩話尷唔尷尬...同埋 ，將來可以同啲子孫講，我試過喺銅鑼灣將近裸跑，都幾開心。」

Edan指自己在劇中打藍球有全副盔甲裝，其中護陰盔甲相當搶鏡，他亦暗示是自己設計的佳作。ERROR肥仔與姜濤相當老友，肥仔更大爆姜濤膽大包天，他謂：「個個前輩佢都要彈一下額頭，導演袁劍偉同張繼聰都無一倖免。」肥仔還指姜濤為人比較個人主義，經常不肯傳波，Edan仲「加多一腳」：「其實唔只拍，現實打波都係咁，姜濤係唔傳波，好『獨食』㗎佢。」姜濤則解釋「獨食」原因，是沉澱於角色之中，他謂：「無論戲裏戲外，我都要維持呢個風格，導演都係因為現實嘅大家而度身訂做每個角色，好似Edan射波同劇入面一樣都好唔準。」

戲中，童愛玲飾演姜濤媽媽，她指接演此角色時都下了不少勇氣：「我要拋棄姜濤喎！」姜濤則大讚「媽咪」喊戲話有就有，令他相當佩服；戲中另一女角，葛綽瑤(Yoyo)則指拍攝時非常緊張，就算得到導演利是加持都沒有減輕箇中恐懼，雖然如此，最終她的表現，都獲拍檔姜濤以及導演袁劍偉讚賞。