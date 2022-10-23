陳展鵬險被唐詩詠踢中下體：我仲想生多個！

視帝陳展鵬與視后唐詩詠今日（23日）出席無綫台慶劇《超能使者》宣傳，之前離港4個月到內地拍劇的展鵬，坦言很想念香港，更指今次於內地逗留時間很長，幸好有太太及女兒同行：「同屋企人去咗好多地方玩，個女都長大好多，之前喺香港，因為工作關係反而陪個女時間比較少，但今次對住個女時間比較長，覺得佢真係大個咗。（今次冇工人姐姐一齊去，太太會唔會好辛苦？ ）佢完全搞得掂，直頭要加佢人工，啲錢全部入晒佢戶口！」

而於玩遊戲期間，詩詠原定被要求踢展鵬小腿上5吋下5吋位置，但詩詠卻搞笑險些踢中「小展鵬」，展鵬見狀即笑言：「同我踢準啲，我仲想生多個㗎！」事後問到是否有生B計劃？他說：「真係要生多個都冇問題，我依家仲後生嘛！其實個女都要話要多個BB，仲話如果我哋唔生就佢自己生，我聽到都嚇一跳，要𥄫住佢，唔係到10幾歲仲得了！」

至於已完約無綫的詩詠，則透露剛去完日本度假，返港後又不時相約好姊妹黃翠如見面：「阿蕭（蕭正楠）之前又唔喺香港，翠如成日都約我，搞到我好似湊女咁，要諗定節目畀佢。」對於她在社交網分享泳裝照派福利，詩詠指回復自由身後心情舒暢，但只限肚兜泳衣，未能像劉穎鏇於劇中穿三點式般性感。

曾表示將籌備舞台劇，詩詠透露一切進行中：「好開心今次有份參與劇本創作，但我只係寫大綱，正式寫劇本仲需時間去學習。（想做才女？）我唔敢諗啦！（之後都會幫無綫宣傳劇集？）」時間許可都會出席，我都仲有套《隱形戰隊》未出街。」