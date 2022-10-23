全新「麵」貌　驚喜滿Fun

麵，可以說是不少香港人、尤其年輕一輩最喜歡的簡單「快餐」，一碗麵，無論是港式抑或是日式，用上廚師熬製的湯頭，加入精製的麵條及配菜，看似簡單，卻是高質及誠意之作。今次介紹兩間食店推出的新款麵食，既有日式又有港式，有得揀又美味，滿足口腹，慰藉心靈。

油脂超香牛腸麵

喜歡博多美食的巴絲打，牛腸鍋相信是想念美食之一，仲搶緊機票的同時，不如先來一碗熱辣辣的牛腸麵食又如何呢？由源自東京東久留米市的拉麵名店「丸め背脂煮干」的日籍店主丸目精一先生剛親臨香港店進行視察及監督，並為香港店首度引入東京店每年冬季熱賣的「牛腸韮菜煮干拉麵」。這碗冬季限定的拉麵，於東京店已推出6年，每年都會吸取食客意見而改良，今件可謂是「六代目」（第六代版本）之物。牛腸用上大量韭菜、大葱、花椒和辣椒調味並煮至軟腍入味，香氣撲鼻同時微辛刺激，湯底是品牌經典的煮干湯（即用上大量沙甸魚乾熬成的鮮香湯底），再加以秘製鹽湯，層次非常豐富；配上牛腸的濃郁油脂和爽彈有勁的口感，香濃又暖胃。此外，香港店同步推出全新特製的丸目油麵，有別於港式的油麵，日本的油麵源自關東地區，是當地潮流人氣「沒湯的拉麵」。特製油麵使用自家炒製的秘傳蝦油、麻油和日本醬油而成，香氣層次分明；而麵條更是每日即製的粗身直麵，掛汁度超強，配上葱、筍、泡菜和菠菜、日本產新鮮雞蛋及燒豚腩，分量十足。

古早避風塘風味

有上過香港歷史的都是昔日香港是漁村，當時有不少魚鮮地道風味，其中的香港仔避風塘艇仔粉更是買少見少的古早風味美食，而源自香港仔的南記粉麵最近就將這種幾近失傳的古早味「帶上岸」，帶來期間限定的「艇仔粉」套餐。用上大地魚和蝦熬製的湯底，加入經典配料以及品牌招牌春卷及新出的「爽爽豬肉」，分量超足。此外，還有全新登場「Shake脆魚皮」配秘製香辣粉，超脆口感混合激辛滋味，衝擊味覺；同場還有全新的香甜醒胃杧果冷泡鐵觀音，清爽解辣，可以說是不錯的秋日滋潤之選！品牌最近更推出自家外賣平台「唔洗等」，於下午2時半後經網頁落單，全單更享9折優惠呢！