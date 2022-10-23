陳山聰練唔鹹唔淡口音日日食米線　屈埋老婆幫手惡補

藝人陳山聰與劉穎鏇（Tiffany）今日（23日）現身無綫台慶劇《超能使者》宣傳，席間山聰玩遊戲時抱起Tiffany玩深蹲，見他表現從容，一點也不辛苦。

連續2套台慶劇均有山聰蹤影，問到是否準備衝擊今年視帝？他笑說：「表格都未有，到時入咗5強先再問啦！」近年多演認真角色的他，預告今次觀眾會見到他走可愛路線，飾演新移民的他，開拍前更花了幾個月練習口音：「監製文偉鴻畀咗好多功課我，除咗打戲，佢預先畀時間我練唔鹹唔淡嘅口音，嗰時日日去食米線，去聽啲阿姐講嘢口音，我亦要多謝太太，嗰段時間入面都用番嗰個Tone同我講嘢。」

與山聰有感情線的Tiffany，不諱言指當初雙方演對手戲時，一度以為被山聰整蠱，令她不時忍不住笑而NG。談到片中被喻為「最強Body」，宣傳片亦有她穿上三點式，於沙灘Big波蕩樣奔跑場面，Tiffany表示剛才看片時也感尷尬：「仲要喺咁大個螢幕度播，應該係選姐之後第一次着泳衣。今次角色好有挑戰性，係一個13點，又主動，成日都好Hyper，同平時嘅我好大分別，雖然好多時只係講對白，但每次講完都好攰，因為實在太用力。」