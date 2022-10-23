郭偉亮讚任暟晴錄音唔怯場　劉浩龍有壓力：佢咁唱得！

歌手郭偉亮（Eric）、劉浩龍及J2節目《鋪鋪Poker》胡美貽一同出席Match Poker活動，並宣布Eric及浩龍成為Match Poker的副主席，明年2月將帶隊參加比賽，跟全球的選手隊伍爭世界排名，Eric說：「去年我哋嗰隊係世界排名第4，希望今次可以入3甲，不過我同浩龍唔係高手，只係想推廣Match Poker呢項電競運動。」

Eric身兼《聲夢傳奇2》導師，日前已為冠軍任暟晴（Jasmine）完成新歌錄音工作，他大讚說：「佢好OK，佢第一次錄音一啲都唔驚，我未試過錄音錄得咁舒服，佢啱做歌手多過一個參賽者。（有咩要改善？）集中力囉，佢成日會跳咗去，不過呢方面可以用練習去改善，譬如表演時就只諗住表演，唔好諗其他嘢。」

浩龍聞Jasmine只得16歲就大叫有壓力：「我46歲，嚟緊我都搵Eric幫我監製3或4首歌，聽到咁細嗰都唱得咁好驚。」除明年推出新歌外。他將在澳門舉行演唱會，之後再飛馬來西亞拍劇，要趕返港參加Match Pocker比賽，期間有計劃到外地滑雪，但最緊要是捧好友陳奕迅（Eason）演唱會場：「嗰日同Eason食飯，問佢1月有冇加場，佢又唔肯講。（上台做嘉賓？）佢一向都唔請嘉賓上台㗎喎，我坐喺下面睇就得㗎啦！」