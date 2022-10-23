《華燈》金鐘獎捧蛋內幕曝光！林心如極失望　楊謹華輸到仆直

台灣《第57屆電視金鐘獎戲劇類頒獎典禮》尋晚（22日）舉行，本來有11項提名嘅《華燈初上》呼聲最高，但係最後竟然全軍覆沒，而角逐視后寶座嘅「Rose媽媽」林心如同「蘇媽媽」楊謹華亦大熱倒灶，由《四樓的天堂》謝盈萱奪得，令人相當意外！

雖然捧蛋收場，但係《華燈》一眾台前幕後於頒獎典禮依然舉行慶功宴，對此，身兼《華燈》女主角兼製作人嘅林心如都感到好失望話，自嘲「史上最大沒奪獎團體」：「是有一點驚訝，憑良心講一個都沒有，是我們不夠好嗎？完全沒拿獎是第一次遇到，有一點失落，讓所有工作人員滿懷希望，有一點失望來慶功。」而佢老公霍建華就好窩心咁同佢講「再接再厲」，並附上1顆愛心符號以作鼓勵，佢就回覆話：「我還要接到哪裏去，我很累欸！一個愛心這樣。」而楊謹華就以1票之差惜敗謝盈萱，第6度失落視后嘅佢出席慶功宴時更不慎跣低，成個人仆喺地上，呢次真係輸到「仆直」啦，最後要人扶番起身，冇乜大礙！楊謹華事後於社交網留言自嘲：「我有了一個新外號叫楊一票，請多指教！」

今屆金鐘獎評審陳慧玲就對於《華燈》未能奪獎感到遺憾，並透露當中內幕。佢表示有評審提議畀林心如同楊謹華一齊拎視后，但最終楊謹華以1票之差惜敗謝盈萱，佢話：「今年競爭太激烈，《華燈》其實我真的覺得非常遺憾。今年類型非常多元，評審口味都不一樣，我們9個獎項，這麼多戲競爭，因此無法用減法做選擇，只能用加法評選。雖然《華燈》很棒，受許多評審喜歡，但在最後投票結果，就是連一項都沒有中。」