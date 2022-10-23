Game壇新作　炒熱10月

近兩個月Game壇勁熱鬧，除超大作《God of War Ragnarok》將於11月9日推出外，仲有唔少新作於近日推出，遊戲迷請定假啦！

盜賊全面升級

《Uncharted：盜賊傳奇合輯》剛於10月19日登陸PC平台，收錄了《Uncharted 4: A Thief's End》和《Uncharted: The Lost Legacy》兩款單人遊戲，並針對PC進行了最佳化處理，包括改良了的使用者介面、比例滑桿、GPU與VRAM偵側、可變動載入速度等等，同時調整了紋理與模型品質、非等向性過濾、陰影、反射和環境光遮蔽，令4K景象如電影般逼真浩瀚。

遊戲兼容鍵盤與滑鼠及DualShock 4無線控制器，甚至可連接DualSense遊玩，體驗當中的觸覺回饋和動態扳機效果。遊戲最低配備要求包括Intel i5-4330處理器、NVIDIA GTX 960顯示卡及8GB RAM等，要求不算高，而背後FSR 2技術可提升在各種相容顯示卡上的幀率，帶來更流暢的遊戲體驗。

龍珠生存遊戲

龍珠Game離不開格鬥，新作《七龍珠 破界鬥士》就玩玩新意思，把玩家分成大奸角，以及一班沒有超能力的普通人，前者要打倒所有幸存者並阻止他們脫逃，而後者則要逃過入侵者的魔掌逃離地圖，或活用各自的技能及道具取得勝利，玩法超創新！登場大奸角有菲利、斯路及魔人布歐，對戰剛開始他們會以第一形態現身，然後隨着時間推進而演變，所以關卡愈後難度愈高，在戰過程中逐步調整逃走策略正是樂趣所在！

武神立體呈現

《Valkyrie Elysium》以北歐神話為主題，透過獨特的世界觀來描寫人類之死與諸神的存在。本作作為系列的首款動作RPG，戰鬥以速度感十足的立體畫面呈現，不僅保留了玩家熟悉的必殺技和連擊系統等，英靈更會與女武神一同奮戰，達成輔助連擊和召喚時賦予屬性等作用。作品另一亮點是由櫻庭統作曲的眾多名品將為重新演繹，為精緻畫質錦上添花。