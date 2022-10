女星蔡卓妍(阿Sa)向來和父親感情要好,即使工作忙碌,百忙中都抽空替父親慶祝生日。今日(23日)阿Sa網晒和Sa爸合照,以及貓咪吃生日蛋糕的照片,她留言:「Happy birthday to my dad and my cat.#我個仔#我老細」為父親及貓咪慶生的阿Sa,以「我個仔」來形容Sa爸,不少網民說已經夠有趣,更指她以「我老細」來形容3歲生日的貓咪,由此可知她對家中狗狗及貓咪的「寵」愛程度爆燈。Sa爸生日,大批阿Sa的粉絲及網民送上祝福,當中更有網民搞笑的認親認戚,竟叫Sa爸作「外父」:「外父生日快樂!」