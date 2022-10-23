父母滯留菲律賓！徐㴓喬生日願望：希望佢哋可以返港

女星徐㴓喬（Asha）出席嘉年華活動，本月26日是Asha的31歲生日，大會特別推出一個大蛋糕為她慶祝，而個蛋糕最特別之處是用薯餅造，因為她本身是薯餅控，她笑說：「爸爸係外國人，薯仔係主要食糧，由細到大都覺得食薯餅冇乜問題，但有次我將食咗2個薯餅甫喺社交網，就畀人搞大咗件事，所以今日就整咗個薯餅蛋糕畀我。」

談到生日願望，她希望爸爸媽媽可以返港探她，因為疫情關係，父母一直滯留在菲律賓，她說：「媽媽係菲律賓人，自己太掛住佢哋，兩星期前我先飛咗過去探佢哋一次。」生日當天點樣慶祝？她說：「舊年30歲搞咗個大派對，今年諗住低調啲咁過，我都唔知今日大會會同我慶祝，都係盡量低調。」她本身有個同性伴侶，屆時對方會幫她慶祝？她即說：「唔想講太多，佢都唔係呢行。」

同場的馮允謙（Jay）會參加活動的音樂會演出，Jay自爆最近肥了5至8磅：「之前女朋友返咗嚟，我哋周圍結伴去覓食，所以肥咗。」女友此行只逗留了個幾星期就返回加拿大，他也捨不得而眼濕濕，他說：「不過相信今次別離會好快見到，因為明年上半年我開騷，佢會返嚟睇。」他與女友的婚期受疫情影響而延後，他坦言今次女友都有問他幾時結婚，如無意外明年他點都會抽時間舉行婚禮。

婚後他與女友是否依然要分隔兩地？他說：「爸爸都係咁，咁多年嚟佢喺內地同香港做嘢，媽咪同阿哥一直喺加拿大，爸爸唯一做到嘅就係顧家，佢好愛家庭，所以媽咪都好放心，爸爸會留喺香港睇埋我個騷先，媽咪同阿哥12月會返港探我。」女友對他真的百分百信任？他說：「我哋2010年就識，我對感情好認真嘅，雖然我哋分開過，但一直以來都好好，希望快啲唔使隔離，咁我同女友就可以兩地咁飛互相探望，佢都知我啲嘢，多數留喺屋企整音樂唱吓歌，佢明日我呢個時間係事業衝刺期，大家有個信任就OK。」