Edan處理情緒靠前輩　毛舜筠謝君豪塞錢落佢袋

由毛舜筠、謝君豪、呂爵安（Edan）、袁澧林、Anson Lo主演電影《過時·過節》將於下月上映，今日（23日）釋出全新預告及6張角色海報，預告中毛舜筠展現多向演技，一面是疼錫子女的好媽媽，另一面卻是神情悲戚的妻子，預告一開首毛舜筠已經情緒大爆發，對飾演老公的謝君豪悲痛喊話：「呢個世界永遠都係得你自己一個，你望唔到其他人㗎！」讓影迷引頸以待這對夫妻的關係將如何發展。

毛舜筠早前與導演於社交平台直播交談時，亦透露《過》片是她愛不釋手的一個劇本，而一班新生代演員，毛舜筠則表示：「兩個女仔談善言、袁澧林亦都好勁，大家亦會見到不一樣嘅Edan，而Anson嘅表現亦都相當之好！」

而飾演兩人兒子「阿陽」的Edan在戲中需要應付不少情緒稍重的戲份，他透露事前也有請教兩位前輩：「前輩們都好無私教咗我好多野，袋咗好多錢落我袋，好似毛姐（毛舜筠）會提點我拍攝嘅時候，要投入角色當下嘅狀態，唔好諗住咁多野，要捉住嗰刻嘅情緒。而豪哥（謝君豪）私下好玩得，會成日同我講笑之餘，提醒我嘗試放慢節奏，令我感覺更加穩定，可以順住佢嘅步伐去演。」飾演家中長女的談善言則笑言拍攝此片有不少偷師機會：「我同袁澧林特別喜歡睇毛舜筠以及謝君豪嘅對戲，即使冇我哋嘅戲份，我哋都會一齊去拍攝現場從旁欣賞，親身感受兩位前輩點樣從容去處理情緒咁重嘅場面。」