心跳旅程 引人入「性」

終於有得去日本玩，相信唔少人都會未出發先興奮！其實唔止出Trip（旅行）會令人興奮，淨係見到個「Trip」呢個字，一樣可以引起大家唔少遐想，甚至產生引人入「性」嘅效果。

Trip Down Mammary Lane 水乳交融

巨乳索女嘅魅力有幾厲害？真係要上到床先會領略得到，單係一招「Trip Down Mammary Lane」，經已令人回味無窮，事關呢句情色俚語係「乳交漆」咁解。順便介紹多一招畀大家，叫「Trip Around the World」，意思係用舌頭嚟招呼對方身上每吋肌膚，嗰種銷魂快感真係勁過癮呀！

The Power Trip 雙種享受

有人鍾意玩騎乘，有人則享受口愛，兩者都可以令人產生莫名嘅興奮，點先可以喺同一時間玩晒兩樣嘢？「The Power Trip」呢個口愛體位就可以滿足你！玩法好簡單，男方只需要瞓喺度，女方則騎喺佢塊面上，就可以請對方食鮑魚。性學家指出呢個動作嘅好處係可以一次過滿足騎乘同口愛嘅慾望，加上呢招嘅侮辱性相當強，對M男嚟講相當啱玩。

《Alexis Texas Roadtrip》 四級旅程

荷里活有公路電影，原來美國四仔界亦有公路四仔，當中又以Elegant Angel喺2019年推出嘅《Alexis Texas Roadtrip》最值得一講。影片由天后級脫星Alexis Texas自編自導自演，佢仲搵嚟一班好波閨密助陣，包括Jesse Jane、Skyla Novea、Zoey Monroe等等，齋睇佢哋心口已經大滿足！故事講述呢班大波妹玩自駕遊，期間遇到賊佬同小偷，為咗教訓佢哋，竟然同對方肉帛相見……劇情離唔離地並非重點，最緊要係成班脫星嘅肉搏技巧高超，同埋勁有公路電影嘅拍攝風格，絕對係一套相當高質嘅四仔。

同場加映：飛鳥鈴《新婚旅行NTR》

日本AV作品中有唔少以旅行為主題嘅人氣系列，包括「雙親不在家」、「1日2泊」、「新婚旅行」等等，其中後者由Madonna出品，一直深受AV迷歡迎，特別係2019年推出嘅《新婚旅行NTR》，因為有巨乳女優飛鳥鈴主演，更加令人睇得津津有味。故事講述鈴妹同青梅竹馬嘅男主角去度蜜月，但喺旅途中，鈴妹竟然出軌！雖然劇情老土咗啲，但鈴妹嘅賢妻樣同埋嗰對34E車頭燈實在太吸引，令呢套作品成為成個系列嘅代表作。唯一可惜嘅係2016年出道嘅鈴妹經已引退，就連Twitter帳號都停止更新，正式告別AV界。