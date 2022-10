心跳旅程 引人入「性」

終於有得去日本玩,相信唔少人都會未出發先興奮!其實唔止出Trip(旅行)會令人興奮,淨係見到個「Trip」呢個字,一樣可以引起大家唔少遐想,甚至產生引人入「性」嘅效果。

Trip Down Mammary Lane 水乳交融

巨乳索女嘅魅力有幾厲害?真係要上到床先會領略得到,單係一招「Trip Down Mammary Lane」,經已令人回味無窮,事關呢句情色俚語係「乳交漆」咁解。順便介紹多一招畀大家,叫「Trip Around the World」,意思係用舌頭嚟招呼對方身上每吋肌膚,嗰種銷魂快感真係勁過癮呀!

The Power Trip 雙種享受

有人鍾意玩騎乘,有人則享受口愛,兩者都可以令人產生莫名嘅興奮,點先可以喺同一時間玩晒兩樣嘢?「The Power Trip」呢個口愛體位就可以滿足你!玩法好簡單,男方只需要瞓喺度,女方則騎喺佢塊面上,就可以請對方食鮑魚。性學家指出呢個動作嘅好處係可以一次過滿足騎乘同口愛嘅慾望,加上呢招嘅侮辱性相當強,對M男嚟講相當啱玩。

《Alexis Texas Roadtrip》 四級旅程

荷里活有公路電影,原來美國四仔界亦有公路四仔,當中又以Elegant Angel喺2019年推出嘅《Alexis Texas Roadtrip》最值得一講。影片由天后級脫星Alexis Texas自編自導自演,佢仲搵嚟一班好波閨密助陣,包括Jesse Jane、Skyla Novea、Zoey Monroe等等,齋睇佢哋心口已經大滿足!故事講述呢班大波妹玩自駕遊,期間遇到賊佬同小偷,為咗教訓佢哋,竟然同對方肉帛相見……劇情離唔離地並非重點,最緊要係成班脫星嘅肉搏技巧高超,同埋勁有公路電影嘅拍攝風格,絕對係一套相當高質嘅四仔。

同場加映:飛鳥鈴《新婚旅行NTR》

日本AV作品中有唔少以旅行為主題嘅人氣系列,包括「雙親不在家」、「1日2泊」、「新婚旅行」等等,其中後者由Madonna出品,一直深受AV迷歡迎,特別係2019年推出嘅《新婚旅行NTR》,因為有巨乳女優飛鳥鈴主演,更加令人睇得津津有味。故事講述鈴妹同青梅竹馬嘅男主角去度蜜月,但喺旅途中,鈴妹竟然出軌!雖然劇情老土咗啲,但鈴妹嘅賢妻樣同埋嗰對34E車頭燈實在太吸引,令呢套作品成為成個系列嘅代表作。唯一可惜嘅係2016年出道嘅鈴妹經已引退,就連Twitter帳號都停止更新,正式告別AV界。