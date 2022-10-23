蔡思韵新片揚威海外　入圍東京電影節爭獎

藝人蔡思韵（Ceci）和周漢寧有份演的電影《燈火闌珊》近日於東京電影節，入圍「亞洲未來」的競賽單元，將會在東京進行全球首映，並獲邀為第19屆香港亞洲電影節閉幕電影。

《燈》片的故事主要圍繞香港獨有並別具一格的標誌性霓虹燈，Ceci對此表示：「霓虹燈在香港開始式微，但這是個超美好並且是多代人的回憶，希望可以透過這部戲將霓虹燈的美和光芒呈現給觀眾，並將它封存在電影當中。當然十分開心這套電影可以去到其他地方，例如日本，能夠去東京電影節相當開心，亦很樂意將香港很靚的特色跟其他人分享。」

另外在戲中作為霓虹燈學徒的周漢寧都有很深的感受，他說：「拍攝前有一個月跟霓虹燈佳師傅學習製作技巧，一開始頗驚，因為有些動作要『過火』，所以做極都做不好。心理上跟自己說不是很熱，下定決心去做好後比起之前順手，不過師傅笑指做起來似樣，但就只得個樣。經過今次近距離接觸過後，覺得這種工匠精神相當值得敬佩。」

對於自己有份演出的電影入圍競賽單元，周漢寧表示既興奮又緊張，首次到外國工作並且很久沒有離開香港。Ceci同樣表示超級開心和榮幸，她說：「當然會好好準備行紅地氈，不過最希望抽時間外出食飯，難得可以去日本希望回港前一晚可以去飲少少酒，開心一下。」