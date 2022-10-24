【是日通勝】

農曆九月廿九

壬寅年 庚戌月 庚戌日

吉時：凌晨1時至3時、中午11時至1時、下午1時至3時

凶時：上午7時至9時、下午3時至5時、晚上7時至9時

宜：祭祀、會友、出行

忌：動土、行喪、安葬

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：17、28、34、36

幸運顏色：白、銀

【星座運程】

今日幸運星：金牛座

白羊座：工作順利，但幫人要看情況，對方未必領情。

金牛座：愛情事業兩得意，今天有能力解決大小難題。

雙子座：健康響警號，要注意多菜少肉，切忌偏食。

巨蟹座：身心不在狀態，要加倍留意身體發出的警號。

獅子座：當生活不太如意時，宜放慢腳步，保持冷靜。

處女座：盡快把負面想法拋諸腦後，生活才不會變糟。

天秤座：運勢僅次於金牛，要學懂感恩，忌得一想二。

天蠍座：財運稍遜，做人不能太自私，要多為人設想。

人馬座：笑多一點可帶來好運，凡事應向好的方面想。

山羊座：面對感情事不夠理智，嘗試把眼光放遠一點。

水瓶座：謀事遇上阻力，若遇到問題一定要問個明白。

雙魚座：工作運平平，一時大意易在細節問題出錯。

【生肖運程】

相沖生肖：龍

旺弱指數：（升）豬 桃花旺

（跌）龍 易破財

鼠：長命工夫長命做，別為了工作犧牲健康。

牛：被棘手問題殺個措手不及，勿自亂陣腳。

虎：事業運強，小小付出已能獲得理想收穫。

兔：得到身邊人全力支持，謀事無後顧之憂。

龍：是日沖煞，運勢低迷，易丟失貴重物品。

蛇：桃花運一般，有伴侶者要好好控制脾氣。

馬：財運亨通，吸金力強，簽約開單冇難度。

羊：情緒低落，工作狀態差，犯錯機會極高。

猴：頭腦精明，行動力強，工作表現受認同。

雞：財運欠佳，判斷力差，投資理財要小心。

狗：做事快靚正，有機會付出一分收穫三分。

豬：談情說愛的吉日，單身者易覓得有情人。

【暢所欲玄】（堪輿學者元海）

蜀道之難難於上青天

出自李白《蜀道難》的名句，意指通往巴蜀的山路非常難走，甚至比上青天還要困難，比喻事情難以達成或人生道路坎坷多險。人的命運是否按自己所屬生肖找出或放一些風水物品就能馬上改變？若那麼簡單容易，今天的疫情馬上可以消除了。

坊間有句話「同人不同命」，中醫師治病也要親自問診，再按每個人的體質去用藥，同樣地，風水布局也要按照每個人的情況來配對，就算眼前有個所謂「風水寶地」，也不是馬上遷入即能風生水起。我有客人在廣州某區居住獨立豪宅，因看到廣告、搬入香港某大師指出的風水寶地，入宅不久，家中失去兩人，諸事不順，後來查出這寶地跟他不配合，才會出現問題。好像坊間有人經常提到，某個名醫好出名，但是否一定成功醫好你。我有一位女客人要接受腹部手術，她找來東山區做院長的親友幫她處理，但幾星期傷口仍不能愈合，有血水透出，於是來電查問，我知道她的八字用神喜忌，缺水忌木，我便叫她到廣州西區或北區找醫院治理，不相熟和沒有名氣也不用理會，只要是正規衞生安全就可以，結果她不出一星期便康復了。

今天疫情大流行，有人說是報仇理論，因人類傲慢、自私、自以為是、殺戮太多，不論宗教，只要減少殺戮，多吃素食，讓六蓄得到喘息，互相包容大愛，就有望化解。不要每天為刷存在感或賺取金錢，腦子不停想怎樣用不同技巧去煽惑別人。

花若盛開，蝴蝶自來；人若精彩，天有安排。劃出善良底線，取悦別人只會廉價出賣自己，堅持自我清醒，不要受到包裝宣傳影響。經一事，便要醒來，重新出發，活在別人操弄下，很難看見自己命運價值，得到是僥倖，失去的是人生。