《美麗戰場》結局率先爆︱陳曉華慘死催淚　丁子朗衰到貼地

陳瀅、蔣家旻、陳曉華等主演的無綫台慶劇《美麗戰場》，由開播至踏入結局周話題不斷，不少觀眾愈鬧愈要睇。今晚開始一連5集交代一眾主角的命運，令人大感無奈，當中更有人會死，有消息流出指此人乃陳曉華，相信觀眾要拎定紙巾喇！至於徹底黑化的陳瀅最終與方力申離婚，與好姊妹劉佩玥的友誼則以Open Ending交代。

除了陳瀅與蔣家旻的勾心鬥角備受關注外，陳曉華（Hera）與丁子朗（丁丁）一段「虐心的愛」亦相當吸引觀眾眼球，日前播出Hera捉姦被丁丁瘋狂掌摑，令人睇到非常心痛，其後劉佩玥哥哥命令手下向丁丁報復，斬傷他的手令他浴血當場，接着便消失於劇情之中。據悉本周他將由「小白臉」變成潦倒乞丐Look回歸，衰到貼地再與Hera重遇。

飛紙仔嚴防劇透

丁丁在預告片中閃現一秒大特寫，身穿破爛衣服，頭髮凌亂，造型令人驚訝，原來他的身體及手部會「變身」，加上特技化妝，令人慘不忍睹！身為劇集「統帥」的葉念琛一直嚴禁演員劇透，最後2集更只「飛紙仔」給相關演員，慎防劇情外洩，對於角色下場，丁丁僅簡單回覆：「我首次奸成咁，嗰幾日開工，啲服裝姐姐話唔想拎衫畀我換。今次嘅突破，其實我自己都好鍾意！」至於最終被判「死刑」的Hera則說：「丁丁呢個造型係我見到都會嚇一跳，希望大家留意吓緊接劇情，會令大家好意想不到。」

陳瀅：拍得好辛苦

而方力申為愛情放棄名門望族身份，不理父親反對毅然迎娶陳瀅，卻換來對方還以一段無愛婚姻，最終離婚收場，期間更涉及虐打陳瀅、與朱晨麗激吻及墮海失蹤！陳瀅說：「我覺得黑化嘅阿寶（角色名字）冇好下場，所以之前用Sad Ending嚟形容，最後嗰集我真係拍得好辛苦，希望觀眾留意同喜歡啦！（同劉佩玥和解？初戀男友張馳豪返嚟搵你喎！）和解要睇大家點睇，我只可以話去到呢個階段，邊個都影響唔到阿寶喇！」

「第三者」朱晨麗則說：「同小方嗰場激吻戲，拍攝前我係完全唔知會有嘅，去到現場導演先通知，小方好專業，我哋有排練。（尷尬？）冇時間諗呢啲，因為Book咗間酒店房，要趕住交番畀人。」身為陳瀅師傅的陳山聰教曉對方心計算盡，想不到卻「教曉徒弟冇師傅」，被陳瀅反用陰招謀害，最終消失娛樂圈，處境坎坷。而蔣家旻上周被「插贓嫁禍」，遭指控殺死強姦她的李成昌，結果潛逃台灣，據知亦沒好下場。