黃智雯一見傾心結人狗緣　怕被遺忘晚晚視像

藝人黃智雯從小與狗狗一起成長，對狗狗有深厚的情義結，曾夢想擁有自己養的寵物，奈何入行後工作時間長，一直未能付諸實行，直至今年初，於遇然機會下遇上了松鼠狗女Mochi，當時只有4個月的牠相當可愛，令智雯一見難忘，最後決定把牠帶回家，繼而展開這段「母女緣」。

談到養寵物責任重大，智雯直言已視Mochi為親生女般看待，常會擔心牠溫飽，半夜三更收工返家都會捱眼瞓陪玩：「佢都會默默守候，仲會錫你同舔你，當日工作嘅壓力同煩惱都一掃而空。」

用獨特高分貝溝通

智雯透露當初帶Mochi回家時，正值拍攝劇集《隱門》最忙的時候，期間還要到內地拍劇幾個月，令其內心相當糾結，幸智雯媽咪幫忙照顧，才令她放下心頭大石：「其實決定養Mochi之前都考慮咗一段時間，但見佢望我嘅眼神，好似有一種聯繫咁，可能呢啲就係緣分。」更指逗留內地期間，一度擔心會被愛犬遺忘，故每晚也會透過視像交流，智雯說：「我會用獨特嘅高分貝聲音同Mochi講嘢，但當我返到香港，入屋之後佢竟然用好陌生嘅眼神打量我成分鐘，當下有啲失落，跟住就用番我平時同佢講嘢嘅Tone，諗住勾起佢嘅回憶，好在唔使一陣，佢好似突然間記得番我，即刻擺晒尾同不停轉圈。」