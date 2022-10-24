歐鎮灝做店長使出冧女招數　吳啟洋用戰車載女互動

男子跳唱組合P1X3L成員George（歐鎮灝）和吳啟洋（Phoebus）是隊中的顏值擔當，人氣都頗高，兩人兵分兩路出席不同活動搵銀，化身店長的George，為女裝鞋品牌做生招牌，獲過百位粉絲到場支持。George表示日常穿搭均以素色系為主，與品牌的風格不謀而合，加上本月25日是他生日，有關方面給他安排生日驚喜，粉絲又高唱生日歌，令他大為感動。

他透露快將推出新團歌，歌曲風格會比較溫暖，希望將正面樂觀的心情傳遞給支持者，並希望在不久將來舉行迷你音樂會，將最新作品呈現給觀眾。Phoebus在新歌《close friend》MV中，以電單車與女主角風馳電掣，他出席商場舉行的「集郵見面會」，除了唱歌表演，大會更專誠安排一台電單車於現場，讓他重溫拍攝MV時回憶點滴。

Phoebus開心有機會跟粉絲作近距離見面互動，談到當日拍攝MV的趣事，他表示記憶猶新：「拍攝電單車場口時，因為要載住女主角，要一邊注意交通情況，一邊留意導演同攝影師指令，時時刻刻都需打醒精神。」對首次拍攝以劇情主導的MV，他笑言具挑戰性，並感激導演給予他很大空間發揮，表示過足戲癮。在集郵見面會上，大顯親民的他先行登上電單車，擺出多個有型Pose予粉絲拍照留念，之後輪到戲肉，粉絲可一齊登上電單車與他連環快拍「集郵」，令粉絲大為興奮。