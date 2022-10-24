艾粒騷尾場獲余文樂驚喜撐場　預告明年10月開Part 3

組合艾粒相隔3年再合體開演唱會，昨晚（23日）尾場粉絲由頭High到落尾，全場尖叫聲此起彼落，完場前4度encore依然不肯散去。好友方力申專程前來捧場，成員少爺占的兒子則於台下吶喊支持爸爸。

當奴與少爺占以遊戲方式比併，當奴代表的「矮人隊」於一連四晚的演唱會，以壓倒性姿態撼贏少爺占的「靚人隊」，少爺占則向當奴笑說：「下次我係咪要考慮Solo開騷？知你係潮人，所以諗住買$8000嘅名牌白色背芯送畀你，最後發現係女裝冇買，不過我仲有驚喜俾你！」他指當奴一直介意自己只能坐潮界第二把交椅，大銀幕上隨即播出「第一把交椅」余文樂錄影片段，驚喜「現身」大讚當奴才是潮人，自己甘願「退位讓賢」，當奴見狀感動非常：「不過潮人係唔會喊嘅。」

演出期間身穿蜘蛛服飾的當奴曾一度失聲兼發言走音，他向台下笑說：「我唔會中咗（新冠）啩？！中咗蜘蛛毒？」當奴與少爺占又感性發言，指即使被粉絲熱情感動到眼濕濕，亦會強忍淚水，事關明白自己的作用是帶歡樂給大家！早前已宣布明年2月開Part 2的他們，再次當眾宣布明年10月開Part 3，台下粉絲聞訊起哄。

事後2人受訪，當奴直認受粉絲反應影響，自己身體狀態有所反應，才突然走音。至於Part 3，少爺占表示：「冇呀，我諗Part 2講嘢為主，咪考慮開Part 3唱多啲歌囉，不過未同老闆傾㗎，未知成唔成事，我初步想明年10月囉。」他們又指返回後台隨即收到好消息：「老闆通知，12月黃金檔紅隧口將有我哋Part 2嘅廣告牌，仲要擺到跨年。（搵余文樂拍片喎。）佢喺澳洲工作緊，條片喺嗰度拍㗎。」2人又提到encore環節時粉絲主動大合唱應援：「我以為我呢啲啲老嘢冇應援嘞，佢哋亮燈海唱《組合》，呢份驚喜真係搞到忍不住標淚。」