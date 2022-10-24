第9屆香港美食嘉年華　折扣優惠活動多籮籮

【營業資訊】將於2022年10月29日至11月6日一連9天由香港中華廠商聯合會於葵芳香港葵涌運動場舉行的「第9屆香港美食嘉年華」，屆時雲集逾290個戶外攤位，劃分成健康養生區、休閒食品區、餐飲用具區及日韓美食區4大區域。

購物優惠活動推廣

大會除為每天首1,000名入場人士送贈入場禮物（派完即止）外，於嘉年華期間更推出多項重點購物推廣活動，包括於10月29日至31日推出優惠折扣率低於3折的「震憾開鑼優惠」、於11月1至3日推出優惠折扣率低於6折的「期間限時優惠」及於11月4至6日推出優惠折扣率低於3折的「閉幕必買優惠」。此外，於場內展位以電子貨幣消費滿HK$250，可憑《樂食Guide》之抽獎券及出示簽帳單據到抽獎站即可參加抽獎。

‧以電子貨幣消費滿HK$250或以上(最多3張單據)獲抽獎乙次

‧以電子貨幣消費滿HK$500或以上(最多4張單據)獲抽獎兩次

‧以電子貨幣消費滿HK$750或以上(最多5張單據)獲抽獎三次

現場亦會舉辦「打卡有禮送」活動，參加者只需追蹤美食嘉年華社交平台並出示成功上傳相片至社交平台及tag @hkfoodcarnival的頁面後，即可於「禮品換領處」登記後換取禮品一份。（數量有限，送完即止）

場內還會舉行多項抽獎活動──「美食樂獎賞」，於10月30日（「韓國文化祭」）及11月5日（「日本文化祭」）進行「日韓福袋為食賞」抽獎，並在以上兩日展期的下午6時正進行抽獎；獎品包括橫丁福袋、德興隆日本至尊海味三寶禮盒、自然派什錦日本零食禮盒、南北行韓國養生福袋等。

每天進行的「Keep住日日賞」抽獎，10月29日至11月6日於展會結束前30分鐘（晚上7時正）進行抽獎，獎品豐富，包括香港天際萬豪酒店天際咖啡室自助晚餐2位、維特健靈輕壓素禮品包（4盒）、匡橋精選廚具套裝、慶輝堂海味禮包、愛家名品家電廚具禮品包、天龍牌滿漢全鮑宴、安記名貴海味禮盒等。於嘉年華最後一天（11月6日），展會結束前30分鐘（晚上7時正）進行「終極大激賞」抽獎；獎品包括長榮航空雙人香港至台北經濟艙來回機票、佳寧娜潮州菜餐飲券（1席6位用）、樂斯牌蒸氣焗爐（NS-28C-White）特別版，總值HK$24,400。

精彩節目多籮籮

現場由10月29日起每日安排了精彩節目與眾同樂，包括萬聖節嘩鬼大派對、韓國文化節、擊出澎湃非洲鼓樂、中樂演奏、日本文化節、秋日舞蹈大派對等；還於指定日子及時間設有「萬聖節3D立體繪圖筆」、「仿忌廉甜點留言夾」和「Macramé法式編織電話繩」DIY工作坊。場內更設置3個以日韓為主題的免費攤位遊戲，包括「投出最愛」、「釣出鯉魚大躍進」及「日韓美食‧景點對對碰」。

第9屆香港美食嘉年華

日期：2022年10月29日至11月6日（共9天）

時間：上午10時30分至晚上7時30分（嘉年華於每天結束前30分鐘及最後一天結束前1小時停止入場）

地點：香港葵涌運動場

費用：HK$4

註：身高1米或以下小童、65歲或以上長者及殘疾人士免費進場