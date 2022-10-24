T-Safe過濾退伍軍人菌花灑令沖涼更安心

【特約報道】近日退伍軍人菌個案有上升趨勢，令人憂慮在家沖沖下涼會否感染到病毒？

退伍軍人菌是在水中常見的細菌，有極高的生物附着特性，會經常附着水管生存，因此家中有長期病患或免疫力弱的老人沖涼時有機會吸入帶退伍軍人菌霧化水點而受感染。T-Safe淋浴過濾花灑於丹麥Tandrup工廠製造和原裝進口，在世界各地醫院和醫療機構廣泛使用，有效地隔除水中退伍軍人菌、浮游生物等細菌，為過濾水內細菌的最佳有效方法，單單英國及愛爾蘭已超過350間醫院使用。

T-Safe淋浴過濾花灑的濾芯特設0.1微米(=百萬分之1米)微小孔口徑的過濾層，能阻截達99.99999%細菌，將所有細菌留在過濾層內，令用水變得潔淨無菌，沖涼就更安心。具有長達 92 天的高容量過濾和恒流技術可確保最佳射水效果。加上過濾花灑安裝簡單快捷，直接扭上花灑喉便可，十分方便。

此外，T-safe亦有生產安裝在水龍頭上的過濾器，在漱口、洗手時保證用水安全無菌，提供全面有效阻隔退伍軍人菌的辦法。

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