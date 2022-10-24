橋本環奈爆戀情　撻着新片拍檔中川大志

23歲日本當紅女星橋本環奈，出道以來憑可愛臉孔獲封「千年一遇美少女」走紅藝能界，年底更將首度擔任除夕大騷《紅白歌唱大賽》的司儀。事業如日中天的她，首度爆出戀情，被斷正暗撻合演新片《黑夜遊行》的24歲靚仔拍檔中川大志。

本月中晚上7時多，橋本被拍到到訪男方在東京的高級寓所，她以熟練手勢入屋後，約30分鐘後抱住黑色愛犬離開。工作繁忙的她，曾揚言每日只得4小時睡覺。她前年豪擲千萬港元購下豪宅，但為了爭取時間與男友見面，她放下豪宅不理，經常到男方屋企留宿。數日後，她再被目擊早上10點離開中川屋企，速速登上事務所前來迎接的車。約一個小時後，中川亦離開寓所，乘搭的士前往開工。

2人於2014年曾合演劇集《水球小子》，今年6月再會合演12月上映的電影《黑色遊行》終於撻着。據知2人同屬愛狗之人，而且同樣出名飲得，因此十扮投契，經常相約在家中飲酒玩狗。戀情曝光後，雙方事務所未有回應。

橋本環奈入行以來，曾因電影《輝夜姬想讓人告白》與King & Prince主將平野紫耀，以及合演劇集《我係大哥大》男星伊藤健太郎傳緋聞，又曾傳與娛樂事業公司有米社長宇野康秀關係親密，但未有影響其人氣。而中川大志於13歲演出劇集《家政婦三田》走紅後，亦曾與合演劇集《夏空》的廣瀨鈴傳緋聞。