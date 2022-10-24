網店夠方便　足不出戶食得刁

習慣網上消費的香港人，只要在平台Click一Click揀選合水貨品，足不出戶就可嘗盡美食，又或從網店提供的推介，揀啱最抵的餐飲主題。近日又有新飲食和食材主題網站登場，除有多款美食供應外，還因應新張期間推出優惠，想買筍貨，是時候喇！

折扣優惠碼

放假在家懶得煮大餐，簡單的意粉最得人歡心，若然有朋友來聚會，一個琳琅滿目的小食拼盤配美酒最方便。意大利餐廳CIAK近日推出一站式網上購物平台，內裏有多款風乾火腿、芝士、醬汁、意粉、調味料供應，還有矜貴的魚子醬、黑白松露醬及各款美食，無論是自私食或開心Share都無問題。因應萬聖節將至，平台特別推出2款主題禮籃，家庭禮籃有意大利燴飯製作食材和紅酒，派對禮籃則有4款風乾火腿、氣酒酒及紅酒。由現時至11月4日，客人結帳前輸入優惠碼「GRAZIE」，首次購物滿指定金額，可獲HK$100折扣。消費至指定價錢，可獲本地免運費服務。

選擇多多

酒店的出品，質素一向有保證，灣仔香港君悅酒店推出升級版的新網上商店，客人可一站式選擇酒店各款服務和禮券，當中包括各間餐廳和酒吧的美食和美酒等餐飲禮券，另外朱古力、糕餅或蛋糕或下午茶等外賣，亦統統有得網購。新張期間，網店推出多款限時新品和優惠，如特別為網站創作了4款口味的法式吉士忌廉撻，於網站訂購全新秋季食材打造的下午茶會有8折。客人預購指定香檳在香檳吧享用，即送30克魚子醬配襯。另外亦可用優惠價選購水療中心的多款套餐，讓自己由內靚到外。