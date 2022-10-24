麥當娜認叻為性解放開路似貶後輩　Cardi B鬧偶像令人失望

美國天后麥當娜（Madonna）於社交網站即時動態撰文，自言曾為新世代女藝人性解放開路，卻似是貶低饒舌女歌手Cardi B、真人騷女星Kim Kardashian與天后Miley Cyrus：「30年前我出過本書叫《S.E.X.》，入面有我裸照，仲有男咀男、女咀女、我咀所有人嘅相。我亦寫咗自己性幻想，諷刺咁分享我對性嘅睇法。之後幾年我畀啲思想狹隘嘅人訪問，佢哋想羞辱我，因為我為女性充權。我畀人鬧係妓女、巫婆、異端同魔鬼。依家Cardi B可以唱《WAP》，Kim Kardashian可以光住屁股上任何雜誌封面，而Miley Cyrus可以好似大鐵球咁撞入嚟。唔使客氣呀呢班八婆。」最後還加上一個小丑表情符號。

Cardi B深感受辱，於社交網站留言表示：「我向呢個女人致敬過好多次，因為我係聽佢嘅歌長大……佢可以表達自己意見，但唔使加小丑樣同咁寸嘴……呢啲偶像真係會喺你入行成功之後令你好失望，所以我都唔多打交道。」網友意見不一，有人叫她冷靜一點，亦有人指娜姐明顯沒有禮貌，獲Cardi B轉載引述：「笑死人……咪就係咁。」但幾小時後，Cardi B便刪除之前的留言，表示：「我同麥當娜傾咗……件事好美好……祝大家有美好一天，小心駕駛。」