參考女神迪麗熱巴　日常時尚穿搭

內地人氣女神迪麗熱巴的古裝新劇《安樂傳》即將上映，劇中迪麗熱巴化身女土匪追求飾演太子的龔俊。在釋出的預告中，她身穿一身紅色古裝，絕美側顏讓大家讚嘆不已。此外，迪麗熱巴的私服造型也超好看，每一套都會引發網絡熱議，大家可以一邊等劇集開播，一邊參考迪麗熱巴的穿搭方式。雖然無法擁有其美貌，但其穿搭品味還是可以學習一下。

玩鮮色和疊穿

現正是穿針織的季節，雖然針織衫是非常普遍的單品，但每年流行的款式都不同，只要搭配得宜就可以變得時尚，也能穿出個人風格與品味。就像迪麗熱巴就親身示範了兩種針織衫穿法，一種是將當季顏色最突出的針織穿上身，例如牛油果綠和粉紅色，而內襯服飾可盡量挑選樸素一點的款式。另一種是疊穿法，底層穿上略為高領或者有領子可以展示出來的針織衫，再外披一件同色系但無領的寬鬆針織衫。

高腰直筒褲顯身材

迪麗熱巴的身材本來就非常好，加上用高腰長褲刻意營造出比例，視覺上就更凸顯筆直的大長腿。不過挑選牛仔褲時，除了揀高腰剪裁外，不妨以直筒取代闊腿款，就可以掩蓋腿形缺點，又比闊腿款更顯腿細。另外有些女生可能偏瘦，直筒牛仔褲能夠讓下半身增加分量感，讓整體身形看起來更均勻。

街頭風潮牌元素

迪麗熱巴喜歡在各種場合為穿搭加上小配件，營造出時尚感。意想不到原來超人氣韓國潮牌emis都有出現在迪麗熱巴的穿搭之中，韓國潮人們人手一頂的Cap帽，價格非常親民，約200左右港元就可入手。迪麗熱巴以綠色潮牌帽搭配綠色碎花衣服和直筒牛仔褲，顯得又美又有型。而且迪麗熱巴還有百搭的黑、白帽子，也很容易跟各式衣服單品做搭配。另外，她也喜歡穿小眾的潮牌套頭衫，一件Cloud Season的頸鏈印花長袖衫，便襯托得女神更加有型。