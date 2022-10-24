東京電影節開幕　柴咲幸打頭陣蔡思韵性感戰衣搶鏡

為期10日的日本影壇盛事《第35屆東京國際電影節》今日(24日)揭幕。由張艾嘉與任達華主演的《燈火闌珊》，成為唯一港產片入圍「亞洲未來」競賽單元爭獎，有份演出的蔡思韵及周漢寧專程飛到東京出席，代表電影行紅地氈。蔡思韵穿上黑色大露背晚裝晒腰亮相，十分性感。

電影節自疫情以來，相隔3年在東京日比谷舉行戶外紅地氈環節，並同時於網上直播。女星柴咲幸偕男星大泉洋為電影《月之圓缺》打頭陣。大泉洋表示感到榮幸，並期待在疫情緩和之際，招待來自世界的來賓炒熱盛會的氣氛。

紅地壇上星光熠熠，一眾女星亦悉心打扮登場。戶田惠梨香與飾演其女兒的永野芽郁為電影《母性》亮相，穿上超長拖地晚裝的她，每行一步都要工作人員幫手，令行在身後的永野芽郁不禁苦笑。發福不少的常盤貴子與前田敦子結伴亮相，廣末涼子則與寺島忍穿上和服示人。擔任宣傳大使的橋本愛，則以一身Lolita打扮現身。

主演競賽片《在窻邊》的SMAP前成員稻垣吾郎，偕女拍檔玉城Tina及中村友理到場。《超人七號》為紀念播放55周年於電影節特別上映，負責聲演的老牌男星森次晃嗣孖超人七號齊齊現身。與男星宮澤冰魚為同志片《Egoist》登場的鈴木亮平，在紅地氈有求必應，替影迷簽名又玩自拍。嵐成員二宮和也壓軸現身，為開幕電影《來自收容所的遺書》與導演瀨瀨敬久亮相，女主角北川景子則未有出席。