鐵道迷必坐！日台韓3大觀光列車　

現代人愈來愈追求慢活，旅行時乘坐觀光列車便正好讓人稍作喘息、欣賞四周美好事物。剛於上月底登場、來往長崎縣及佐賀縣的JR九州新觀光列車雙星4047便是一例，除了透過車窗欣賞沿途有明海及大村灣的優美海景外，還可以享受當地美食、購買手信，甚至有特色手作體驗！另外台灣及韓國釜山亦分別有話題十足的鳴日廚房列車及海雲台藍線公園（Haeundae Blueline Park）海岸列車登場，保證讓旅客樂在車程中！

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日本：大師操刀 盡覽西九州海景

為配合西九州新幹線開業而開始行駛的雙星4047，選用日本國鐵KiHa40系與47系柴聯車改造而成，經設計大師水戶岡銳治操刀改頭換面後，外觀採用了珍珠白色配金線設計，十分搶眼醒目。列車共3卡，其中第1及第3節車廂是普通車指定席，兩卡合共提供87席。而作為焦點的第2節車廂「Lounge 40」則是設有售賣櫃台及梳化席的共用空間，無論係牆身、橫拉窗及小枱都使用木造，帶出暖意。列車分上下午兩班車程，上午由武雄溫泉至長崎行經東岸有明海路線，下午由長崎至武雄溫泉則行經西岸大村灣路線，無論哪一班均可享無敵海景。用餐方面，上午班次可享用武雄溫泉站「懷爐堂」為列車炮製的兩款便當，下午班次則有長崎市糕點店Maman Gateau特製甜點「熱舒芙蕾」。也別錯過於長崎馳名陶器波佐見燒碟子貼上圖案的「波佐見燒轉寫」體驗。車票武雄溫泉至長崎¥4,180（約HK$222），長崎至武雄溫泉¥4,500（約HK$239）。

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台灣：移動五星餐廳 融入在地食材

繼鳴日號及藍皮解憂號後，台灣鐵道（下簡稱台鐵）於3月有全新觀光列車鳴日廚房登場。列車以「移動的五星餐廳」為概念，7節車廂中有一節備餐車廂和兩節用餐車廂，用餐車廂分別可容納28人及26人，並有商務車廂、客廳車廂、吧枱車廂等。裝潢結合東西方美學，以黑色為主色配上鳴日號招牌橙色。現階段由雄獅旅遊與晶華國際酒店集團合作推出「鳴日廚房 菁華饗宴」，以宜蘭及花蓮1日或2日遊為主，也有3日及5日的奢華行程。餐飲團隊將沿途路線的在地食材入饌，上菜時序亦甚講究，以「宜花龜山島、清水斷崖1日遊」為例，客人於欣賞龜山島蔚藍海景時能品嘗蘇澳漁港新鮮魚獲，抵達花蓮時則吃到紫心番薯泥製作的拉麵瀑布，回程則是將宜蘭各地特產融入菜色中。2日遊加入台東行程，回程特別提供日式料理，並於龜山島緩行路段安排小酌。1日遊每位NT$17,800起（約HK$4,341）、2日遊每位NT$36,900起（約HK$9,000）。

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韓國：舊鐵道復活 趣怪膠囊車

要數釜山近年人氣景點，位於廣域市的海雲台藍線公園必定入選。公園由釜山東南部的尾浦、青沙浦及松亭數個舊有車站連結起來改建而成，現共有6個車站，全長4.8公里，乘客可乘坐列車沿途欣賞風光明媚的海岸線，成為了遊客熱門打卡地點。列車分為「天空艙」及「海岸列車」兩種款式，前者採用離地面7至10米高的單軌方式行駛，每個車廂可容納4人，只行駛尾浦站到青沙浦站，不過行車速度較慢，全程約需30分鐘，趕時間就不適合了，但卻可慢慢欣賞海雲台海岸線的風景。在地上行駛的海岸列車，車廂內的兩排座椅都是向海方向，沿途都是療愈海景，加上有冷氣，感覺舒適。分別於尾浦、青沙浦及松亭設有售票處（各車站亦有自動售票機），不妨去程和回程各搭一款列車，體驗不一樣的角度。天空艙單程1至2人乘坐₩30,000（約HK$165）、海岸列車單程₩7,000（約HK$38）。