CP訓練營︱伍倩彤望找真命天子　黃潤祺被封為「拍拖王」

J2全新綜藝《CP 訓練營》來自不同界別兼高顏值的演員、模特兒、藝術表演者及純素人等，透過一連串圍繞著「戲劇訓練」為主題引發的相處日常及點滴引爆一段段疑幻似真的純愛。在最新公布的名單中，女子組方面非常吸睛，有前亞姐、被封「甜美版鍾麗緹」的范莎莎，她為人坦率直接、樂觀積極，除了身材嬌人，且笑容甜美，另一位高質參賽者是2021年港姐葉靖儀 Michelle，今年加盟J2的她原來曾於美國拍攝微電影《Visual Album》並擔正女主角。

外表「純純兔」的她坦言希望能找到有趣又刺激的另一半，曾參加過香港開電視《Summer Girls 2022》的伍倩彤（Gillian）被喻為「港版宋智雅」，她曾在其他節目中自爆過戀愛經歷，鍾情成熟男的她曾與比自己年長20歲的男士拍拖，又指試過曾前大叔男友一日會發生三次親密行為，言論非常大膽，她表示希望能在今次節目中遇上與以往不一樣的男伴，進而找到更有愛的真命天子。

而男子組的蔡浩洋是一名演員兼氣球師，有「翻版林家棟」之稱，他的外表「四正」，為人又風趣風度，但現年31歲的他卻從未有過戀愛經歷，令一眾營友相當好奇，至於另一位男生黃潤祺（Jaxson）就剛好相反，現時是學生身份的他職業做模特兒，外表有韓風味，雖然只有21歲，但多達10次拍拖經驗，被封為「拍拖王」。