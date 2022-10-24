周國賢新歌登陸日本樂壇：非常不可思議同期待！

最近周國賢（Endy）剛剛完成個人首次紅館演唱會後，推出與香港跨媒體創作人及歌手星星兔 (Sing Sing Rabbit)合唱的日文歌《恋花》。兩人初次合作，亦是他首次登陸日本樂壇之旅。

早於2019年已經與日本娛樂巨頭「吉本興業」合作星星兔，因為疫情關係無法如期在日本正式出道，靜待期間仍不斷進行創作、錄音，為迎接一個重新出發的良機而作出多方面準備。至2019年底，星星兔完成創作的歌曲《恋花》，展開長達2年多的漫長錄音過程，錄音期間星星兔感應到：「為何不去找一位男歌手跟自己合唱? 」結果在機緣巧合下，透過好友穿針引線與Endy重逢。

二人傾談合作期間，Endy得知她曾經發表「一歌十唱」走紅網絡，之後成為全球首位成功挑戰拍攝太空MV的歌手，並開始在日本展開音樂冒險之旅，《恋花》亦因此由獨唱變為男女合唱的版本，而Endy也十分重視首次正式登陸日本樂壇之行。

日本公司也重視這次的合作，對歌曲抱有很大的期望，已經安排了鋪天蓋地宣傳，包括於 10至11月期間在日本全國便利店、以及人氣電視節目內於29個不同地區電視台、 「涉谷センター（中央）街」街道等播放，30秒的歌曲MV更特別策劃於日本涉谷駅前與香港銅鑼灣某商場的大電視作兩地同步播放。

因為周國賢需要留港排練年底舉行的音樂舞台劇，所以星星兔日前已經飛往東京進行歌曲宣傳活動，二人特別安排在20號下午開視訊live，一齊現場見證MV在大電視播放，二人非常興奮之餘，竟同時發現有不少居旅日本的香港粉絲在大電視下為他們打氣！對於歌曲首次登陸日本，Endy感覺非常不可思議和期待，特別感謝星星兔的邀請合作達成日本出道的願望。