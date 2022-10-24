周祉君自爆曾玩交友App：未試過成功追到女仔！

由陳毅燊（ANSONBEAN）、吳家忻及林千渟主演的ViuTV原創劇《#她和她的戀愛小動作》，除了幾位新生代主角外，劇集雲集多位演員客串參演，包括凌文龍、栢天男、陳湛文、周祉君等，串星陣容強勁。

飾演林千渟男友的凌文龍，因為愛吃芫荽而刺中女友「死穴」，慘被狠飛，早前凌文龍為劇集拍攝期間，多次「鯨吞」生芫荽，凌文龍笑言冇難度，皆因現實中他愛吃芫荽，是真正的「芫荽男」：「現實如果女友要我戒食芫荽，我會唔會放棄？如果真係有女仔唔鍾意我某樣行為，而呢個行為係我好愛，我會先尋求協商，如果真係唔得，段關係真係就算啦。」凌文龍自感亦算是暖男，懂得照顧另一半。

而周祉君在劇中飾演交友App「電影男」，劇情講述林千渟在交友App認識周祉君，周祉君自爆曾經試玩交友App，但未試過成功追求到女仔：「有段單身時間玩過交友App，仲係用自己張真人相，認識到女仔，但成功率唔高，好少會真係相約。有冇遇過啲奇怪女仔？試過約一個女仔，佢有一種特別氣味，其實個女仔幾靚，但唔知點解會有陣咁嘅味，所以食完餐飯之後就拜拜。」

另外，飾演營養師的陳湛文，他形容角色十分挑剔：「今次飾演一個好嚴格嘅營養師，無時無刻都會同身邊嘅人分析進食熱量、鈉同糖；如果你一超標，就會受到我嘅地獄般指摘。」現實中身形纖瘦的他坦言從不控制伴侶身形：「由拍拖到結婚都無試過要求另一半減肥，就算我太太生完之後，我都唔會要求佢Keep fit，因為身形嘅轉變係無得迫嘅，自己都唔係特別大隻啦，唔通我另一半想我大隻啲，我就真係去健身咩，哈哈。」問到會否擔心囡囡Nina他日遇上控制狂男友？陳湛文即時隔空提醒女兒「睇路」，隨後又表示無有怕：「因為佢係處女座，到底以後邊個挑剔啲呢，我哋拭目以待啦！」