陳柏宇新專輯用紅線串連一家　阿女Abi親手題字過程搞笑

歌手陳柏宇全新專輯《The Fight Goes On》，透過6首不同風格的作品，用歌聲與樂迷分享面對瞬息萬變時代的心理與心態。而為了突出專輯的主題，今次更由囡囡Abigail（Abi）為專輯題字，而新歌《有天》提出了重生的契機：「有人在，有信念，就會有將來」。

為了強化專輯的主題，創作總監兼MV導演Kenji，特別構思了歌曲的MV都以一家人的故事串連在一起，而唱片封套設計亦用上一條紅線來串連這個一家人的故事，碟內另附有一家人的照片，以傳遞由自己一個人去「Fight For」，到下一代「The Fight Goes On」，保持「Fight For」的精神，Jason囡囡Abi亦特別邊學邊寫唱片封面上的專輯名字，以表達傳承的意思。

不過Abi為專輯題字，要動員爸爸Jason跟媽媽Leanne才能完成：Jason坐在一旁以默寫英文字母的方式叫Abi寫出「The Fight Goes On」，Leanne則從旁拍片紀錄過程。過程中，Abi十分搞鬼，一時將A字倒轉寫，一時又興起唱字母歌，一時又眼定定望着面前的鏡子，結果被Leanne取笑她十分貪靚。