十大KOL排行榜︱張敬軒稱網紅王　MIRROR成員全線下跌

歌手張敬軒（軒仔）在新三季的十大KOL排行榜中，取代上一季稱冠的男圑MIRROR成員Anson Lo成為新任「網紅王」！根據以品牌內容及廣告銷售額最高而定排名的統計中，由上季第二位「升呢」至居首位的軒仔外，其他躋身十大還有倪晨曦、陳凱琳、MIRROR成員姜濤、Anson Lo及Edan等，而新入榜的則是王丹妮、古天樂及容祖兒。

其中受MIRROR早前「休圑」影響的姜濤、Anson Lo及Edan分別排第5、6及8位，較第二季進佔首5位有所下降，而Anson Lo幅度最大，由第二季排名第1變成排第6，Edan跌了3級，而姜濤尚「Hold得住」只微降1級。不過有業內人士稱MIRROR仍然是廣告界的最愛寵兒之一。

綜合軒仔今年首三季成績，頭9個月大型廣告涵蓋範圍包括各行各業，包括銀行、保險、手提電話、電動牙刷、眼藥水、隱形眼鏡、護膚品、化妝品、香水、氣炸鍋、護理腿部乳液、汽水、耳機、手錶、手袋、交通工具等，單計廣告代言超過18個，平均每月兩個，產品類型廣泛，可謂相當驚人。

至於今年第四季，軒仔尚有吸塵機、大型米線連鎖店、中藥健康食品等大型廣告還未見街，加上年底舉行Sidetrack跨年演唱會及明年初上映賀歲電影，相信第四季到明年第一季最受歡迎的KOL排名競爭中，軒仔仍然有好成績。