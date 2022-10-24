陳展鵬咀完蔡潔唔夠喉　再被吳若希長腿挑逗

藝人陳展鵬、蔡潔、戴祖儀等，今晚（24日）現身尖沙咀出席主演劇集《香港人在北京》煞科宴。席間播出劇集預告片，展鵬可謂艷福無邊，先與「前女友」蔡潔有親熱場口，後被「太太」吳若希用長腿挑逗，而洪永城則與傅嘉莉激吻，「串星」梁漢文、麥長青及盧慶輝等紛紛現身，卡士相當吸引！

談到戲中吻戲，展鵬要先孭起性感晚裝打扮的蔡潔，當被讚手瓜起腱時，展鵬笑說：「訓練咗幾年，日日抱住三十幾磅（指囡囡）喎。拍得尷尬，加上自己鼻敏感，不停流鼻水，好驚佢走光就真。」至於片段是回憶戲份，抑或是展鵬背着吳若希出軌，展鵬及蔡潔都大賣關子，叫大家拭目以待。談到吳若希的長腿，展鵬則笑說：「因為要就鏡頭擺位，只係表達到1/10嘅靚。」

首次與展鵬正式合作，蔡潔對對方讚口不絕，展鵬則笑指今次被蔡潔戲中的愛情觀對白所驚醒：「收咗落褲袋，遲啲要嚟氹老婆。」至於傳何浩文北上探望她，因而傳出緋聞，蔡潔表示：「緋聞係工作一部分，佢上嚟搵吳業坤咋，我哋有一齊出去玩，但只係朋友。（唔係妳杯茶？）唔係。（冇發展機會？）冇。」展鵬起初表示未有見到何浩文出現探班，後來在蔡潔提點才醒起，搞笑說：「我邊知啫？每次出去玩要照顧老婆同囡囡，搞唔清邊個打邊個。吳業坤唔好趁老婆唔喺身邊，搞啲咁嘅嘢啦（指「小三」）！」