猫宮明日香 白玉美肌娃娃

俗語有云：「一白遮三醜」，唔少女仔因為貪靚，好努力咁做美白防曬，務求令肌膚Keep住白白淨淨。而喺日本寫真界，就有好多天生麗質嘅美女，擁有一身白裏透紅嘅極品美肌，好似今日為大家介紹嘅猫宮明日香，唔止肌膚宛如白玉，仲有一張可愛娃娃臉！

身材勻稱嫩白

日本寫真界可謂百花齊放，靠身材火辣、上圍豐滿而上位嘅例子固然多不勝數，亦有唔少女優係靠童顏、美肌嚟吸引觀眾，好似栗田惠美，就係靠可愛童顏同嫩白肌膚食胡。至於今年22歲嘅猫宮明日香，同惠美一樣，擁有一副稚氣未消嘅童顏，望落溫馴聽話，好有鄰家女孩Feel，仲被稱為「寫真界之娃娃」。講到身材，阿妹屬於纖巧型，冇巨乳亦冇巨尻，但其實胸前對E奶依然可以唧出一條深坑，而最正嘅係嗰一身白玉級肌膚，足以令人眼前一亮。

獲選草莓小姐

話時話，明日香喺出道初期，未有太多機會為雜誌拍寫真，主力工作就係參與攝影活動，但因為佢喺活動中有唔錯嘅發揮，有青春又有活力，仲要形象百變，成功引嚟大量龍友關注同支持。另外，阿妹好積極參加選美活動，除咗喺「Miss Young Champion 2022」獲得亞軍，仲喺年初獲選「草莓小姐2022」，負責推廣日本產嘅草莓。呢次獲獎，令明日香漸漸多人認識，更有機會飛去沖繩拍攝寫真映像作品，希望佢喺嚟緊嘅日子會有更多騷哥利嘅機會啦！