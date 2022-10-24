唐詩詠拍《四葉草》上位　唔開心即聽番主題曲減壓

藝人唐詩詠近日現身無綫綜藝節目《我們的主題曲》，詩詠憶述指當年拍攝《當四葉草碰上劍尖時》的拍攝點滴，她講到當年跟演員們感情要好，大家能夠前往塞班島拍外景十分興奮：「好似同同學去旅行咁，我哋會玩遊戲玩到成塊臉貼滿晒膠紙，輸咗嗰個要去酒店大堂度講一輪英文，我好記得嗰個係梁漢文。」她稱十分喜愛該劇主題曲《Shining Friends》，當年拍畢後馬上下載該首歌曲傍身：「首歌完全將我哋嘅情景呈現咗出嚟，唔開心時會攞番出嚟聽，即刻覺得好溫暖同個人正面番好多。」另外，《四葉草》系列成功捧紅不少新鮮面孔，眾人的青澀樣在節目中曝光，當中以姚子羚最大反差萌，詩詠的稚氣樣亦是相當吸睛。

至於丁子朗透露當年讀中學時，碰上《點解阿Sir係阿Sir》劇組前往其學校進行拍攝，並表示對於能夠目睹陳豪真人大感興奮：「當時心諗原來陳豪咁嘅樣喎。」他又指朱敏瀚當時亦身處拍攝現場，又謂之後能與對方在無綫成為同事感到神奇。

而節目尾聲請來鄭俊弘及何雁詩夫妻檔攜手合唱《都市的童話》主題曲《傻癡癡》。製作組還相當用心，安排鄭俊弘及何雁詩前後至少換了7款情侶裝，鄭俊弘事後笑指換情侶裝是監製主意，並謂他和太太負責構思動作：「簡簡單單好似幾得意，可以同太太一齊拍嘢係開心嘅。」問到私下會否刻意情侶裝，他說：「我哋有時都會着吓嘅，有時又會唔覺意襯咗。」果然心有靈犀。