Cos界人氣王　極限露出

雖然Cosplay近年湧現唔少性感女Coser，但作為Cosplay發源地嘅日本，當然唔可以被外國嘅女Coser比下去，其中就有呢位以巨乳及樣貌名聞一時嘅Byoru喇！

胸大腰幼

性感女Coser跟一般Coser嘅分別，在於佢哋嘅Cosplay造型不但以性感為主，而且露肉度極高，但卻同時要兼顧Cosplay角色嘅還原度，所以並唔係大家所諗咁簡單！而日本作為Cosplay界嘅發源地，雖然不乏性感女Coser，但隨住外國有唔少樣貌勁索，身材更勁嘅性感女Coser加入，佢哋所面臨嘅挑戰便愈嚟愈大，好彩當中有一位猶如女神般存在嘅巨乳女Coser，佢就係Byoru。

佢嘅人氣相當厲害，兩個社交網合共有超過140萬粉絲，而大家只要睇過佢嘅Cosplay寫真，就會明白佢嘅人氣點解會咁勁，除咗因為佢穿着嘅Cosplay服都經過悉心製作外，仲要係極限級嘅露出度，配合一對激凸巨乳同纖腰，種種因素加埋便成就佢超強人氣。

衝出國際

雖然Byoru嘅人氣咁勁，但關於佢嘅個人資料卻相當少，僅知道喺4月13日於日本東京出生，年齡同身高均不詳。正因為咁嘅緣故，唔少人對佢嘅一言一動嚟個抽絲剝繭，結果發現佢早喺2015年已活躍於一個短影片社交平台，經常分享性感嘅Cosplay造型相及跳舞影片，雖然佢當時已經有相當高嘅人氣，但講到佢嘅Cosplay事業轉捩點，就係憑住一輯超性感嘅動漫女角色造型寫真相，不但露出胸前深溝，激細嘅底褲加上誘人嘅甫士，自此令佢成為超人氣性感女Coser。

此外，佢比其他日本女Coser有個優勢，就係佢嘅英文水平相當唔錯，不但經常以英文發表貼文，更以流暢英語跟外國粉絲交流，更令佢結識唔少外國嘅性感女Coser，成功衝出國際。近年佢亦跟隨潮流開設OnlyFans帳號，為會員提供更火辣更性感嘅限制級Cosplay寫真添！

Byoru嘅Cosplay造型，可以話係近乎零底線，事關只要睇過佢嘅Cosplay寫真相嘅話，便會發現佢嘅露出度堪比成人模特兒，而正因為咁嘅緣故，佢嘅社交網粉絲一直有增無減，人氣超勁呀！