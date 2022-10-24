《季前賽》首播︱姜濤打波勁爆！Edan鬥射波輸畀張繼聰

由人氣男團與歌手張繼聰（阿聰）主演的ViuTV新劇《季前賽》今晚（24日）首播，播出前他們與其他演員包括陳安立、蔡穎恩、童愛玲等聯同導演在社交網開直播，高峰期有逾14,000人觀看直播。

MIRROR四子姜濤、Edan、Ian及Stanley同場，Stanley表示：「好開心，好幸榮可以同阿聰合作，拍攝時好開心，可以工作寓娛樂，唔覺得工作中，希望出來成品好，大家會鍾意。」姜濤指拍攝該劇是最開心的日子：「最掛住嗰段日子，可以打波同朋友吹水又學到嘢！」蔡穎恩在劇中飾演Stanley的太太，蔡穎恩大方講：「Hi老公。」姜濤在旁邊興奮笑言：「你老婆呀！」蔡穎恩與Stanley互讚對方是好對手，Edan及姜濤小學雞地說：「嘩！Stanley讚你。」至於Ian自言角色性格討厭，所以找導演就角色討論了很久：「希望大家睇到唔會太討厭。」導演及其他演員就安慰他表示只要是Ian，觀眾就不會覺得討厭。姜濤笑言擔心劇集播出後，其他人會以為他打籃球好似角色一樣勁，搞到他不敢再到街場打波。

在首集中，MIRROR四子分別出場，並由張繼聰串連起各人，當中講到只有Ian仍留在球隊繼續打波，而張繼聰先後挑機姜濤和Edan，阿聰與姜濤在球場鬥波，兩人大晒球技，之後阿聰又在機鋪跟飾演富二代的Edan鬥射波，射贏Edan幾條街，性格囂張的Edan不服輸，主動要求跟阿聰在球場鬥射匙圈，前後輸掉7千元。其後Edan再次找上阿繼復仇，怎料2人意外地聯同Stanley一齊跟大學生籃球隊3對3鬥波。首集以張繼聰最為搶眼，多場鬥波戲都有他分，晒球技之餘，又講港式英語，例如：「Old Point You（老點你）」，非常搞笑！