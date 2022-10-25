【是日通勝】

農曆十月初一

壬寅年 庚戌月 辛亥日

吉時：中午11時至1時、下午1時至3時、晚上7時至9時

凶時：上午7時至9時、上午9時至11時、下午3時至5時

宜：諸事不宜

忌：大事勿用

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：13、22、28、29

幸運顏色：綠

【星座運程】

今日幸運星：人馬座

白羊座：世事難料，謀事宜三思，輕舉妄動易犯錯。

金牛座：辦法總比困難多，不要為一時失意而氣餒。

雙子座：好人有好報，有閒錢應拿來幫助有需要的人。

巨蟹座：愛情運上升，有心儀對象者宜抓住表白時機。

獅子座：健康運不錯，佩戴黑曜石飾物，對你有着數。

處女座：分心處理其他事，易顧此失彼，影響事業運。

天秤座：財運欠佳，處理錢銀問題要打醒十二分精神。

天蠍座：運勢好壞參半，工作尚算順利，但財運一般。

人馬座：得幸運之神眷顧，容光煥發，身心狀態極佳。

山羊座：感情關係存暗湧，不改變相處態度將有麻煩。

水瓶座：擇偶不可只看外表，志趣相投才可細水長流。

雙魚座：心態決定一切，只要夠樂觀，好事自然來。

【生肖運程】

相沖生肖：蛇

旺弱指數：（升）雞 事業旺

（跌）蛇 意外多

鼠：運勢不錯，生活冇煩惱，做事得心應手。

牛：得力助手現身，事業發展有望取得突破！

虎：人氣高，號召力強，當活動搞手最有利。

兔：心態積極，只要做事夠踏實，易獲佳績。

龍：瑣事纏身，謀事遇到阻力，易鑽牛角尖。

蛇：是日沖煞，意外頻生，謀事要步步為營。

馬：人事問題多，凡事多忍讓，以免惹麻煩。

羊：社交運強，跟好友敍舊，可享快樂時光。

猴：精神壓力大，遇到意見分歧易沉不住氣。

雞：事業運上升，跳槽或轉工可望如願以償。

狗：生活忙碌，但只要控制住情緒就冇問題。

豬：人際關係起變化，待人處事宜圓滑一點。

【暢所欲玄】（梅花易數專家常歡）

各處地方各處例

結婚是人生大事，很多人都會隆重其事，首先找個算命先生替一對戀人夾時辰八字，再擇幾個好日子好時辰，希望一對準新人能迎來一段幸福美滿的婚姻。

早排有一對新人來找筆者幫手擇吉良日，但這次有點特別，因為準新娘是香港人，準新郎卻是日本人。

首先，日本跟中原時間是有時差的，時辰八字要留心點，還有很多婚禮上的習俗要協調，但總算大家都可以完美溝通。完成後，大家閒聊兩句，說到人情禮金這方面，原來日本有很多特別之處。

華人地區用作包禮金的禮金封，多數用紅色，但日本的禮金包卻是用白色為主。禮金封上一定會有一個繩結，叫「水引」，這個繩結是用於婚禮上，一定會綁一個很難解的死結，寓意兩人永不分離。

禮金數目方面亦有所忌諱，華人多數用雙數，寓意雙雙對對，圓圓滿滿，比翼雙飛，但日本卻認為，雙數是可以拆得開的，所以他們多用單數。

各處地方各處例，尊重每一個地方的獨特文化，不要妄自把自己固有的習俗強加於別人身上，這樣做才可以把世界變得更和諧。