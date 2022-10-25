《叱咤》賽果率先爆︱林家謙揮低姜濤　勢首奪男歌手金獎

唱作歌手林家謙近年人氣飆升，今年暑假在紅館舉行出道首次個人演唱會，氣勢如虹，據知他會以大熱姿態力壓男團MIRROR人氣王姜濤及Ian，首奪「叱咤」男歌手金獎！至於露口風想「冧莊」的鄭欣宜，則如願再奪女歌手金獎。

《叱咤樂壇流行榜頒獎禮》每年元旦日舉行，據知電台將於下周二在昂坪舉行盛大記者會，逾百名歌手獲邀出席，亦是MIRROR自紅館事故後，12位成員首次合體亮相。雖然距離頒獎禮尚有兩個多月，但據知以目前歌手走勢，「怕醜」唱作歌手林家謙以及被網民封為「天生歌姬」的鄭欣宜，以大比數拋離其他對手，毫無懸念是「叱咤男、女歌手」金獎得主。

歌王張敬軒今年氣勢同樣強勁，演唱會做不停，又孭飛拍電影，但主力不在歌曲方面，只派過一首新歌《賽勒斯的愛》，雖然成為五台冠軍歌，但軒仔今年的心思明顯不在樂壇獎項上。反觀林家謙今年相當拚搏，截至目前為止已經有6首派台歌，當中《在空中的這一秒》、《某種老朋友》及《夏之風物詩》更是冠軍歌。雖然有指論人氣，家謙可能不及MIRROR成員姜濤，但論歌曲的質量則遙遙領先，「男金」必定是其囊中物。

休團打亂部署

家謙於2019年奪得該頒獎禮的生力軍金獎，之後相繼獲頒男歌手銅獎及銀獎，每年升一級，如無意外，本年度將首奪叱咤「男金」，同時預料他是「唱作人」及「至尊唱片」獎項的大熱門，有機會橫掃頒獎禮成為大贏家！緊隨其後的男歌手銀、銅，估計是姜濤和馮允謙之爭，兩人勢均力敵，不過姜濤因MIRROR休團兩個月，無疑打亂了原定的計劃，稍為輸蝕，而隊友Ian今年在該台流行榜的走勢比另一隊友Anson Lo好，有兩首冠軍歌。至於另一位人氣王MC張天賦，雖然勤力出歌，但成績一般，相信爭入三甲無望。

謝安琪陳蕾有得爭

女歌手方面，以目前走勢計算，鄭欣宜被視為頂頭大熱，3首派台歌《豐乳肥臀》、《我地》和《Glitterfalls》都是冠軍歌，氣勢持續，正如她日前露口風：「好想冧莊攞女歌手金獎！」看來志在必得。其他女歌手謝安琪、衛蘭、陳蕾和泳兒的競爭頗為激烈，各人都把握最後這兩個月時間衝刺。組合方面，MIRROR本月復工即趕着推出團歌《We All Are》，無非想奪下組合金獎。