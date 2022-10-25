陳瀅得罪人多推Job避是非　趕絕緋聞想「飛起」方力申

上位花旦陳瀅在無綫台慶劇《美麗戰場》由10幾歲演到40歲，並由好人逐漸「黑化」，她直言是入行以來最辛苦及最具挑戰性的角色，然而外界評價差強人意，她說：「每次有劇出都預咗有正負評，冇覺得一定掂。」並揚言對演出感滿意：「冇後悔咁演，今次我冇演佢（角色），而係活於佢嘅生活，至少大家留意到我同以前唔一樣，係用大家未見過嘅方式去做，從另一個角度睇係成功。」對於蔣家旻飾演的「反骨琪」非常搶鏡，陳瀅表示若有得揀，仍會選擇做「鍾家寶」，反而想「飛起」拍檔方力申：「如果可以揀第二個男拍檔，一定係Bob（林盛斌），佢不時傳短訊鼓勵我。」

近年成功上位，陳瀅自認幸運兼人緣好，坦言娛樂圈明爭暗鬥一定有，但她抗拒比較：「當我意識到某啲事情會引起爭鬥，我寧願唔要，我會唔做。（唔會主動爭取角色？）咁多年都冇，除咗同《痞子殿下》監製講我好想拍續集，呢個係唯一一次。」雖則不會主動競爭，但她遇事亦不會退縮：「我好會為自己出聲，我係幾麻煩嘅演員，導演葉念琛都話我最唔聽話。（試過因為咁而得罪人？）我懷疑有，應該唔小心得罪唔少人，但我唔知，因為我個人好直腸直肚。」

驚男友桃花旺

自認人緣好的她，同時易惹緋聞，她認為與其直率性格有關，加上以前不會為自己發聲：「以為過一陣就唔會再有人講，但原來個緋聞名單只會有增無減，我依家對緋聞好警惕，今次拍《美麗戰場》冇緋聞，叻咗乖咗，當我意識到有問題就唔好咁Friendly，保持距離。（好介意緋聞？）依家好介意，我唔鍾意，覺得女仔唔應該畀人感覺咁亂。」

談到感情生活，她自稱現時單身，雖然有不少緋聞男友，但強調從未跟圈中人拍拖：「我拍拖需要好多安全感，做得呢行都好吸引人，如果男友咁吸引人點算？而且我好怕成日要比較，每日拍戲見咁多索過我嘅人，我會好辛苦。」

服裝：Alexander Wang@Harvey Nichols

髮型：Larry Ho@IL COLPO AVEDA