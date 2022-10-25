飼主求助不果　郭秀雲爬樹救鸚鵡

向來積極參與環保及保護瀕危野生動物事務的郭秀雲，近日計劃成立救援鸚鵡組織，並親自參與救援行動。前日（23日）土瓜灣一名老翁帶同鸚鵡散步時，鸚鵡突然掙脫，飛至牛棚藝術公園對開的大樹上，老翁雖立時報警求助，但消防及愛協人員先後到場，仍無法把鸚鵡引回。多番求助不果，該名老翁的女兒致電郭秀雲的義工組織求助，由於屬於大型雀鳥，郭秀雲親自出動。

郭秀雲接受東網電話訪問，稱當日了解情況後，先安撫老翁別擔心，並着他留意鸚鵡行蹤，她說：「隻鸚鵡叫『May』，當日下午我到現場，見到『May』喺一棵大樹上，即刻搵人買3支晾衫竹同埋1個衣架，鈎住May身上鐵鏈嘅圈，慢慢救佢落嚟。當日係假期，現場有班菲籍傭工喺度，其中一位主動幫手救。見『May』應該好唔開心，因為佢咬到心口冇晒毛，伯伯話養咗佢有20年。」

郭秀雲稱說「May」曾在今年7月時走失，今次救回「May」有後續工作，包括刨剪甲等，並會向飼主講解更多飼養知識：「伯伯對鸚鵡好好，唔係唔餵佢，但只係餵摩登瓜子係唔夠，對鸚鵡健康有影響，所以鸚鵡抆到啲毛光脫脫。」她續說近年疫情關係，更多人飼養動物，尤其是鳥類，但是相關的護理養育知識不足，不大認識動物的習性，往往會出現「愛你變成害你」的情況。