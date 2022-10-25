兩奪金馬影帝︱「北千手」楊群因癌逝世　享年88歲

曾兩度獲金馬獎影帝寶座、於經典電視劇《千王之王》中飾演「北千手」的資深藝人楊群，於10月24日凌晨2時10分因膀胱癌逝世，享壽88歲。他和妻女晚年定居美國洛杉磯，昨日凌晨離世時，妻女也都陪伴在旁。據知楊群與病魔纏鬥長達一年半，最終仍不敵病魔，因症狀惡化而癌細胞也擴散至肺部後回天乏術，終於不治。

曾與他合作拍攝《千王之王》的藝人汪明荃回覆東網指二人多年未見面，但仍對對方的離開感可惜：「很可惜。我們合作了千王之王及千王群英會，當時他很有型，戲也做得好，影帝級數。之後沒有再見過他。」

同樣有份參演《千王之王》的藝人任達華，大讚對方為人風趣，係自己心中永遠的影帝：「《千王之王》係我第一次同佢碰面，好懷念佢，因為楊群係一個好好玩、好講得笑，令現場好歡樂嘅一個人，令到劇組都好歡樂。佢個人都好好，我記得拍《千王之王》嗰時，因為佢做『北千王』，佢一時講普通話，一時就講唔鹹唔淡嘅廣東話，佢喺我心目中永遠都係一個影帝！佢演技好，個人又好，我當時啱啱出道，但佢都成日同我傾偈，好提攜後輩。楊群係一個非常非常好嘅前輩，我永遠都會懷念佢，楊群老師！佢係一個超級超級大細路，風趣、人好，又好幽默！」

楊群為邵氏兄弟元老演員之一，自1949年在香港出道，出道至今73年，1963年憑《秦香蓮》中「陳世美」為人認識，亦為多部膾炙人口電影出演男主角，如《幾度夕陽紅》、《塔裡的女人》等，深受許多女性觀眾喜愛。楊群過去曾4度入圍金馬獎最佳男主角，更1969年憑藉電影《揚子江風雲》獲得第7屆金馬獎最佳男主角，1973年以電影《忍》再度奪下金馬影帝，並有「影壇長青樹」稱號，直到1990年代末期以後逐漸淡出影視圈界。

他與相伴61年的妻子俞鳳至定居在洛杉磯喜瑞都市（Cerritos）的他，過去曾表示相當滿意喜瑞都市，並提到妻子對他無微不至的照顧。楊群多年來生活低調，未有多與香港藝人聯絡。近日無綫亦重播他有份參演的劇集《大都會》。